O femeie de 70 de ani a fost atacată și ucisă de câinele familiei, în Caraș-Severin. Animalul a fost eutanasiat

10-09-2025 | 22:29
O femeie de 70 de ani din Zorlenţu Mare, judeţul Caraş-Severin, a murit miercuri seara, după ce a fost atacată și mușcată de câinele familiei, un exemplar din rasa American Bully, în timp ce se afla în grădina locuinței.

Aura Trif

"La faţa locului a fost solicitată de urgenţă intervenţia unui elicopter SMURD, echipajul medical efectuând manevre de resuscitare. Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse, femeia a fost declarată decedată", a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Caraş-Severin.

Câinele implicat în incident a fost tranchilizat şi eutanasiat.

Cercetările continuă în acest caz sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Reşiţa, pentru ucidere din culpă şi neluarea măsurilor de către proprietarul câinelui pentru a preveni atacul asupra unei persoane. 

Proteste violente pe fondul crizei politice din Franța. Primele declarații ale noului premier, Sébastien Lecornu

Sursa: Agerpres

