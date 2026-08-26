Un caz aparent banal, pornit de la o diferență de doar 10 grame de pâine, a ajuns să coste un brutar bavarez aproximativ 15.000 de euro, scrie BILD.

Matthias Breitner, proprietarul unei brutării din Pfaffenhofen an der Ilm, la nord de München, vinde de zeci de ani jumătăți de pâine clienților care nu doresc să cumpere o pâine întreagă. O reclamație venită din partea unui client a schimbat însă regulile jocului.

Totul a pornit de la o jumătate de pâine cântărită acasă

Clientul a cumpărat o jumătate de pâine și a decis să o cântărească atunci când a ajuns acasă.

A constatat că produsul era cu 10 grame mai ușor decât jumătate din greutatea indicată pentru o pâine întreagă și i-a trimis brutarului un e-mail în care îi semnala diferența.

Răspunsul lui Breitner a fost unul relaxat, fără să anticipeze ce avea să urmeze: „Uneori câștigi, alteori pierzi. Data viitoare, cu siguranță vor fi cu zece grame mai mult.”

Clientul nu s-a oprit însă la schimbul de e-mailuri. El a sesizat autoritățile locale responsabile de controlul greutăților și măsurilor.

În urma reclamației, biroul local pentru greutăți și măsuri i-a transmis brutarului că nu mai poate comercializa jumătăți de pâine fără ca acestea să fie cântărite individual.

La baza deciziei se află legislația germană privind produsele preambalate. Normele pun în aplicare cerințe europene, dar includ și prevederi naționale.

Breitner susține că nu dorește să transforme jumătățile de pâine în produse preambalate. În cazul porțiilor tăiate la cererea clientului, acestea trebuie, prin urmare, cântărite la punctul de vânzare.

Pentru brutar, consecințele au fost costisitoare.

15.000 de euro pentru cântare noi în brutării

Pentru a respecta noile cerințe, Breitner spune că a fost nevoit să instaleze echipamente noi de cântărire în brutăriile sale.

Investiția totală s-ar ridica la aproximativ 15.000 de euro — o sumă uriașă raportată la disputa care a pornit de la o diferență de numai 10 grame.

Mai mult, Breitner susține că nu este singurul brutar afectat de astfel de controale. Potrivit acestuia, unele brutării au renunțat deja să mai vândă jumătăți de pâine, de teamă că ar putea avea parte de reclamații similare și de probleme cu autoritățile responsabile de greutăți și măsuri.

Cazul brutarului bavarez apare într-un moment în care autoritățile germane se confruntă și cu o altă creștere neobișnuită: numărul dosarelor depuse în instanțe.

Potrivit Tagesschau și Süddeutsche Zeitung, Tribunalul Muncii din Berlin înregistrase până în august peste 16.000 de cazuri, un volum care, în mod obișnuit, ar fi atins aproximativ același nivel abia după un an întreg.

Oficialii au indicat și utilizarea tot mai frecventă a instrumentelor de inteligență artificială, precum ChatGPT și Gemini, drept unul dintre factorii care ar putea explica această creștere.