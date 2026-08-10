O epavă romană veche de 2.100 de ani, descoperită în largul Siciliei. Nava ascundea o încărcătură impresionantă

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Oficialul a afirmat că epava oferă „fragmente prețioase din istoria noastră” și reprezintă o nouă dovadă a rutelor comerciale și a schimburilor care au transformat Marea Mediterană într-o „răscruce a civilizațiilor”.

Ministrul italian al Culturii, Alessandro Giuli, a descris descoperirea drept „una dintre cele mai importante descoperiri arheologice subacvatice din ultimii ani”.

Vasul se află la aproximativ 46 de metri adâncime și are o lungime de circa 21 de metri și o lățime de 6 metri. La bord au fost găsite sute de amfore – vase ceramice antice, prevăzute cu două mânere și gât îngust, folosite în special pentru transportul vinului.

Epava a fost identificată de poliția italiană pentru protejarea patrimoniului cultural, Carabinierii, cu ajutorul scafandrilor și al camerelor subacvatice, după ce autoritățile au primit informații de la pescari, potrivit The Guardian.

„Sub mine era o mare de amfore”

Scafandrii Giacomo De Mola și Igor Bisulli au povestit cum au ajuns la epavă.

„Vizibilitatea nu era foarte bună... M-am apropiat. Și mi s-a oprit inima. Sub mine era o mare de amfore”, a relatat De Mola într-o postare pe Instagram, în care a publicat și imagini de la descoperire.

„Este, fără îndoială, cea mai incredibilă descoperire din viața mea. Este greu de descris ce simți când ești printre primii oameni, după aproape 20 de secole, care văd din nou acel loc”, a spus scafandrul.

Cea mai mare parte a încărcăturii era formată din amfore de tip Dressel 1A, utilizate pe scară largă pentru transportul vinului. Acestea sunt deosebit de importante pentru arheologi, deoarece îi ajută să reconstruiască rețelele comerciale care legau Italia de alte regiuni ale Mediteranei în secolele II și I î.Hr.

Cercetătorii vor să afle originea încărcăturii

În următoarele luni, autoritățile pentru patrimoniu subacvatic din Sicilia vor începe o nouă etapă de documentare și cercetare științifică.

Arheologii vor încerca să stabilească mai exact data scufundării navei, originea încărcăturii și destinația acesteia, precum și starea obiectelor care s-au păstrat. Vor fi stabilite, de asemenea, măsuri pentru protejarea sitului, considerat de autorități de o importanță arheologică excepțională.

Descoperirea se adaugă unei serii de epave romane importante identificate în apele teritoriale ale Italiei.

În 2021, o altă navă romană, datată în secolul al II-lea î.Hr., a fost descoperită în largul orașului Palermo. Epava se afla la 92 de metri sub apă, în apropiere de Isola delle Femmine, iar imaginile realizate de un robot subacvatic au arătat că transporta o cantitate importantă de amfore pentru vin.

Anterior, în 2013, o navă romană din secolul al II-lea î.Hr., aproape intactă, fusese descoperită în largul regiunii Liguria. Vasul, care transporta aproximativ 50 de amfore valoroase, se afla la circa un kilometru de Alassio, la o adâncime de aproximativ 50 de metri.