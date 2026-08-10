O epavă romană veche de 2.100 de ani, descoperită în largul Siciliei. Nava ascundea o încărcătură impresionantă

Stiri Diverse
Data publicării:
Data actualizării:
Vlcsnap 2026 08 10 16h22m55s054
Associated Press

O epavă romană veche de aproximativ 2.100 de ani, care transporta în jur de 500 de amfore, a fost descoperită la circa 5 kilometri de coasta localității Mazara del Vallo, în Sicilia.

autor
Aura Trif

Epava a fost identificată de poliția italiană pentru protejarea patrimoniului cultural, Carabinierii, cu ajutorul scafandrilor și al camerelor subacvatice, după ce autoritățile au primit informații de la pescari, potrivit The Guardian.

Vasul se află la aproximativ 46 de metri adâncime și are o lungime de circa 21 de metri și o lățime de 6 metri. La bord au fost găsite sute de amfore – vase ceramice antice, prevăzute cu două mânere și gât îngust, folosite în special pentru transportul vinului.

Ministrul italian al Culturii, Alessandro Giuli, a descris descoperirea drept „una dintre cele mai importante descoperiri arheologice subacvatice din ultimii ani”.

Oficialul a afirmat că epava oferă „fragmente prețioase din istoria noastră” și reprezintă o nouă dovadă a rutelor comerciale și a schimburilor care au transformat Marea Mediterană într-o „răscruce a civilizațiilor”.

Recomandări Video

„Sub mine era o mare de amfore”

Scafandrii Giacomo De Mola și Igor Bisulli au povestit cum au ajuns la epavă.

„Vizibilitatea nu era foarte bună... M-am apropiat. Și mi s-a oprit inima. Sub mine era o mare de amfore”, a relatat De Mola într-o postare pe Instagram, în care a publicat și imagini de la descoperire.

„Este, fără îndoială, cea mai incredibilă descoperire din viața mea. Este greu de descris ce simți când ești printre primii oameni, după aproape 20 de secole, care văd din nou acel loc”, a spus scafandrul.

Cea mai mare parte a încărcăturii era formată din amfore de tip Dressel 1A, utilizate pe scară largă pentru transportul vinului. Acestea sunt deosebit de importante pentru arheologi, deoarece îi ajută să reconstruiască rețelele comerciale care legau Italia de alte regiuni ale Mediteranei în secolele II și I î.Hr.

Cercetătorii vor să afle originea încărcăturii

În următoarele luni, autoritățile pentru patrimoniu subacvatic din Sicilia vor începe o nouă etapă de documentare și cercetare științifică.

Arheologii vor încerca să stabilească mai exact data scufundării navei, originea încărcăturii și destinația acesteia, precum și starea obiectelor care s-au păstrat. Vor fi stabilite, de asemenea, măsuri pentru protejarea sitului, considerat de autorități de o importanță arheologică excepțională.

Descoperirea se adaugă unei serii de epave romane importante identificate în apele teritoriale ale Italiei.

În 2021, o altă navă romană, datată în secolul al II-lea î.Hr., a fost descoperită în largul orașului Palermo. Epava se afla la 92 de metri sub apă, în apropiere de Isola delle Femmine, iar imaginile realizate de un robot subacvatic au arătat că transporta o cantitate importantă de amfore pentru vin.

Anterior, în 2013, o navă romană din secolul al II-lea î.Hr., aproape intactă, fusese descoperită în largul regiunii Liguria. Vasul, care transporta aproximativ 50 de amfore valoroase, se afla la circa un kilometru de Alassio, la o adâncime de aproximativ 50 de metri.

Procuror înarmat până-n dinți, scandal într-o discotecă din Hunedoara. A tras cu pistolul la încătușare

Sursa: The Guardian

Etichete: epava, descoperire, sicilia, descoperiri arheologice,

Articol recomandat de sport.ro
Ștefania Uță, campioană mondială cu triplu record! Românca nu are rival în lume la 400 metri garduri
Ștefania Uță, campioană mondială cu triplu record! Românca nu are rival în lume la 400 metri garduri
Citește și...
Stiri externe
„Părea o scenă de război”. Un bărbat de 73 de ani a intrat intenționat cu mașina într-un grup de bicicliști, în Italia

Un bărbat în vârstă de 73 de ani din Italia se află în arest la domiciliu și este cercetat pentru tentativă de omor după ce ar fi intrat intenționat cu mașina într-un grup de bicicliști, la Lanzo Torinese.
Stiri externe
Spania, măsură neașteptată la frontiera cu Italia pe fondul crizei migrației din Ceuta

Guvernul spaniol a decis să restabilească, începând de sâmbătă, controalele la frontierele cu Italia, după ce autorităţile italiene au refuzat să renunţe la verificările impuse călătorilor proveniţi din Spania, în contextul crizei migratorii din Ceuta.
Stiri externe
Noi recorduri de temperatură în Europa. Cea mai caldă zi din istoria Slovaciei. În Italia au fost 48 de grade Celsius

Europa Centrală și de Est traversează unul dintre cele mai severe episoade de secetă din ultimele decenii. În sudul Italiei, la Napoli s-au înregistrat 48 de grade Celsius.

Recomandări
Știri Actuale
Dunărea rămâne la un debit minim istoric. Când ar putea fi înregistrate creșteri importante la intrarea în România

Debitul Dunării la intrarea în țară, în secțiunea Baziaș, se va menține staționar, la valoarea de 1.400 m³/s, până la data de 17 august, anunță luni Administrația Națională „Apele Române” (ANAR).

Stiri Economice
Ce exportăm și unde ajung produsele „Made in Romania”. Categoria care aduce cei mai mulți bani în țară

În primele șase luni din 2026, România a avut exporturi de 35,45 miliarde de euro și a importuri de 48,17 miliarde de euro cu statele UE. Aceste schimburi au reprezentat 72,3% din totalul exporturilor și 73,6% din totalul importurilor României.

Stiri Politice
Ședință extraordinară la Guvern. Executivul alocă încă 5,1 milioane de lei pentru intervenții de urgență pe Dunăre. DOCUMENT

Guvernul se reuneşte luni în şedinţă extraordinară, a anunţat Biroul de presă al Executivului. În cadrul reuniunii, care se va desfăşura în format hibrid, începând cu ora 16:00, ar urma să fie aprobate noi măsuri în contextul crizei energetice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 10 August 2026

49:43

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Terapia hormonală în menopauză poate corecta sindromul cardio-metabolic

17:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
31 Iulie 2026

01:46:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Marius Bilașco, verdict după debutul lui Filip Stojilkovic la Rapid: „S-a muncit foarte mult la acest transfer”

Sport

Universitatea Craiova ne poate salva de un an ”horror” în Europa! Cum arată acum ”clasamentul care contează”