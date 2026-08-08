Controalele spaniole sunt în vigoare de la ora 00:00 a zilei de sâmbătă, 8 august, şi vor consta în verificarea aleatorie a identităţii şi cetăţeniei călătorilor, pe baza cărţii de identitate sau a paşaportului. În cazul cetăţenilor statelor terţe va fi verificat şi permisul de şedere, potrivit Agerpres.

Măsurile vor rămâne în vigoare până la ora 00:00 a zilei de 7 septembrie, cu excepţia situaţiei în care condiţiile care au determinat introducerea lor se vor schimba. Autorităţile spaniole precizează că principala cauză o reprezintă menţinerea controalelor instituite de Italia.

Italia a introdus aceste verificări la 1 august, după intrarea masivă a migranţilor în Ceuta, teritoriu spaniol situat în nordul Africii. Autorităţile italiene au justificat decizia prin motive de "securitate naţională".

Ministrul spaniol de externe, Jose Manuel Albares, a declarat că "nu există niciun motiv" pentru menţinerea controalelor italiene la frontierele aeriene şi maritime cu Spania. El a susţinut că situaţia migratorie din Ceuta s-a stabilizat şi se află sub control.

Potrivit ministrului, majoritatea persoanelor care au intrat ilegal în oraş au fost returnate în Maroc, iar niciunul dintre migranţii care au ajuns în Ceuta nu a reuşit să ajungă în Peninsula Iberică.

Guvernul italian, condus de Giorgia Meloni, a respins însă solicitarea Madridului şi a anunţat că va menţine suspendarea aplicării Acordului Schengen în relaţia cu Spania şi controalele asupra călătorilor proveniţi de pe teritoriul spaniol.

Într-un comunicat, executivul italian a precizat că nu acceptă "ultimatumuri sau impuneri străine" în ceea ce priveşte securitatea naţională şi controlul frontierelor. Roma a transmis că decizia va fi reevaluată doar atunci când va exista certitudinea că nu există riscuri pentru securitatea Italiei, inclusiv în ceea ce priveşte terorismul, o nouă creştere a fluxului migrator şi deplasarea migranţilor aflaţi ilegal pe teritoriul european.

Criza din Ceuta a izbucnit la sfârşitul lunii iulie, când aproximativ 72.000 de persoane din Maroc ar fi intrat ilegal în oraş, ele mai multe ajungând acolo după ce au traversat înot. Potrivit Institutului de Medicină Legală din Ceuta, cel puţin 82 de persoane şi-au pierdut viaţa în timpul tentativelor de traversare.

De partea marocană, bilanţul oficial indică 14 persoane decedate şi 236 de răniţi. Unele organizaţii neguvernamentale estimează însă că numărul total al victimelor ar putea ajunge la 141, dacă sunt incluse şi decesele înregistrate în Melilla, celălalt teritoriu spaniol din nordul Africii.