La o zi după incident, Giuseppe Campagna le-a trimis o scrisoare bicicliștilor loviți și familiilor acestora. Bărbatul și-a cerut iertare pentru ceea ce a făcut și a descris gestul drept unul „inexplicabil”, scrie Virgilio.

Ce spune bărbatul de 73 de ani despre momentul atacului

Bărbatul susține că își amintește doar o parte din cele întâmplate înainte de impact. Potrivit acestuia, între el și bicicliști a avut loc un schimb de insulte, după care s-a oprit.

„Îmi amintesc doar că am schimbat câteva insulte cu bicicliștii și că m-am oprit. Apoi nu s-a mai întâmplat nimic”, își amintește Giuseppe Campagna despre incidentul din Lanzo Torinese.

Bărbatul spune că abia după ce a văzut victimele la pământ a realizat ce se întâmplase.

„Mi-am dat seama ce făcusem când i-am văzut pe bicicliști întinși la pământ și am fugit la poliție să cer ajutor”, a povestit el.

Campagna spune că nu reușește să înțeleagă nici acum cum a putut ajunge într-o asemenea situație.

„Nu pot să cred ce am făcut. Un gest inexplicabil”, a spus bărbatul.

Apoi, mesajul său se îndreaptă către victime și familiile acestora.

„Îmi cer iertare, în primul rând de la cei răniți, apoi de la familiile lor”, a transmis Giuseppe Campagna.

Avocatul bărbatului susține că acesta este cunoscut în comunitate drept o persoană liniștită și apreciată.

„Este un om cunoscut și apreciat, considerat liniștit”, a declarat avocatul.

Avocatul spune că incidentul a provocat stupoare în rândul celor care îl cunosc pe bărbat, dar și în întreaga comunitate.

„Ceea ce s-a întâmplat i-a surprins pe toți, nu doar familia sa și pe cei care îl cunosc, ci întregul oraș, unde este apreciat și unde a locuit dintotdeauna”, a adăugat avocatul.

Patru bicicliști au ajuns la spital după impact

În urma incidentului, patru bicicliști au fost internați în spital. Doi dintre ei au avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență, însă toți se află în stare stabilă.

Un bărbat în vârstă de 60 de ani a suferit o fractură la femurul stâng, pentru care va avea nevoie de o intervenție chirurgicală. El a suferit, de asemenea, traumatisme maxilo-faciale și toracice. Bărbatul este conștient, însă prognosticul medical este de 90 de zile.

Un alt biciclist, în vârstă de 68 de ani, a suferit o leziune gravă la umărul stâng și o leziune la nivelul pelvisului. Recuperarea sa ar urma să dureze aproximativ două luni.

Ceilalți trei membri ai grupului au suferit răni ușoare, însă au rămas profund afectați de ceea ce s-a întâmplat și se află într-o stare de șoc puternic.

„Părea o scenă de război”

Unul dintre bicicliștii implicați în incident, a povestit despre imaginile care continuă să îl urmărească după impact: „Îmi revine mereu în minte imaginea colegilor mei întinși la pământ. L-am văzut pe unul dintre colegii mei zburând 30 de metri. Părea o scenă de război”.

El a scăpat nevătămat din coliziune. După incident, însă, spune că gândurile sale sunt îndreptate către colegii care au ajuns la spital.

Pentru Prima Settimo, acesta a mărturisit că speră ca bicicliștii răniți să se recupereze, chiar dacă drumul către revenire va fi unul lung.

„Gândurile mele sunt doar la băieții care sunt internați, cu speranța că se vor recupera, chiar dacă va dura mult timp”, a spus el.