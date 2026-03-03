Război în Iran, ziua a patra. Israelul anunţă că a atacat preşedinţia şi Consiliul de Securitate de la Teheran
Horoscop 3 martie 2026, cu Lună Plină în Fecioară și Eclipsă de Lună. Răsturnări de situație pentru toate zodiile

Horoscop 3 martie 2026, cu Lună Plină în Fecioară și Eclipsă de Lună. Răsturnări de situație pentru toate zodiile

Horoscopul din 3 martie aduce o zi intensă din punct de vedere astrologic, marcată de Lună Plină în Fecioară și de o spectaculoasă Eclipsă de Lună. 

Laura Ianculescu

La data de 3 martie 2026, Luna Plină și Eclipsa de Lună din zodia Fecioarei anunță încheierea unei etape cu un impact profund asupra planurilor de viitor.

Spre deosebire de o Lună Plină obișnuită, axată preponderent pe culegerea roadelor și pe încheieri, o eclipsă acționează mult mai în profunzime. Această energie astrală dărâmă barierele și recalibrează direcția de mers, ghidând, uneori, brusc și neașteptat, pe o direcție aliniată cu destinul.

Sub acest context astral intens, ies la suprafață nemulțumiri reprimate și secrete capabile să modifice radical cursul evenimentelor. Principala provocare în preajma acestui fenomen este recunoașterea limitelor și gestionarea eficientă a reacțiilor emoționale, evitând deciziile luate la impuls. Urmează un moment marcat de conștientizări majore, în care orice tipar nefuncțional din rutina zilnică cere o transformare din temelii.

Activarea axei Fecioară-Pești ne provoacă să analizăm unde ne sacrificăm inutil și ne obligă să găsim un echilibru între datoria față de ceilalți și propriile nevoi.

Registrul astral recomandă o ancorare în viziunea de viitor, rezistând tentației de a privi înapoi. Această resetare este absolut necesară pentru a deschide drumul către evoluție.

Ce aduce Luna Plină în Fecioară și Eclipsa de Lună pentru fiecare zodie

Berbec / Ascendent în Berbec

Contextul astral aduce în prim-plan rutina zilnică, activitățile profesionale și starea de sănătate a Berbecilor. Nativii se vor afla în fața unor decizii importante la locul de muncă, fiind încurajați să elimine activitățile inutile care le blochează eficiența. Din punct de vedere al sănătății este un moment prielnic pentru a schimba rutina zilnică, să adopte un regim de viață sănătos pentru a-și păstra vitalitatea.

Taur / Ascendent în Taur

Pentru nativii Taur se activează sectorul sentimental, al relațiilor cu copiii, creativității, relaxării și valorificării abilităților. Registrul astral anunță încheierea unei relații sau trecerea la un nivel de angajament superior. Chiar dacă se lovesc de anumite tensiuni de cuplu, gestionarea rațională îi va ajuta pe nativi să își clarifice perspectivele sentimentale. În plus, este un context excelent pentru a finaliza un demers creativ sau pentru a relua o pasiune sau o activitate care le face plăcere.

Gemeni / Ascendent în Gemeni

Pentru Gemeni este un moment al concluziilor în viața de familie, în administrarea bunurilor și în relațiile cu părinții. În urma unor discuții importante, Gemenii vor avea revelații care le vor aduce răspunsurile mult căutate într-o problemă mai veche. Aceste dialoguri deschise și sincere reprezintă cheia pentru a readuce liniștea și echilibrul în propriul cămin.

Rac / Ascendent în Rac

Sectorul gândirii, comunicării și interacționării cu ceilalți este puternic activat în cazul nativilor Rac. Nativii pot fi surprinși de informații noi, capabile să le schimbe radical opiniile asupra anumitor chestiuni. De asemenea, se anunță finalizarea unor proiecte sau modificări în traiectoria profesională, fiind o perioadă de eliberare, în care o serie de nativi decid să elimine constrângerile care le-au frânat dezvoltarea.

Leu / Ascendent în Leu

Leii resimt influența fenomenului astrologic în zona banilor, resurselor proprii și stimei de sine. Pot surveni noutăți sau situații neprevăzute care le dau peste cap calculele financiare. Contextul astral îi determină să își analizeze strict principiile de viață, fiind un moment decisiv pentru a acționa prompt, a-și pune în evidență talentele și a-și recapăta deplina încredere în forțele proprii.

Fecioară / Ascendent în Fecioară

Fiind direct vizați de acest context astral, nativii Fecioară traversează un moment crucial legat de propria personalitate. Este o etapă excelentă pentru vindecare interioară, iertare și consolidarea respectului de sine, elemente esențiale pentru liniștea lor mentală. Totodată, axa relațiilor este intens activată, ceea ce poate duce la ruperea unor legături toxice sau la soluționarea definitivă a unor probleme de cuplu.

Balanță / Ascendent în Balanță  

Balanțele au parte de un tranzit care vizează izolarea, frământările interioare și acțiunile din trecutul. Nativii sunt îndemnați să facă o evaluare interioară și să se îndepărteze de persoanele sau situațiile care nu le mai aduc niciun beneficiu evolutiv. Concomitent, sectorul muncii este dinamizat, unde anumite detalii apărute acum pot determina încheierea unui capitol profesional.

Scorpion / Ascendent în Scorpion

Pentru Scorpioni, fenomenul astral influențează zona prietenilor, grupurilor sociale și planurilor pe termen lung. Nativii pot trece printr-un moment de confuzie legat de obiectivele lor, simțind nevoia unei schimbări majore de direcție. De asemenea, nativii sunt sfătuiți să fie selectivi și să se implice exclusiv în inițiative sau anturaje care îi pun în valoare.

Săgetător / Ascendent în Săgetător

Sectorul carierei și imaginii publice se află în centrul atenției pentru Săgetători. Contextul astral poate declanșa o criză la locul de muncă sau poate accentua o tensiune nerezolvată de mult timp. Nativii trebuie să se desprindă de obligațiile care nu se mai aliniază cu valorile lor. Doar lăsând în urmă aceste limitări stricte își vor putea clădi un parcurs nou profesional.

Capricorn / Ascendent în Capricorn

Luna Plină în Fecioară le luminează nativilor Capricorn casa studiilor, schimburilor de experiență profesională, idealurilor și evoluției prin cunoaștere. Este timpul să culeagă rezultatele unor cursuri sau eforturi începute în urmă cu jumătate de an. Pe de altă parte, nativii sunt încurajați să abandoneze credințele învechite, să analizeze ofertele noi și să se îndrepte spre o direcție profesională mai avantajoasă.

Vărsător / Ascendent în Vărsător

Banii proveniți din alte surse decât salariile, datoriile și bunurile deținute la comun sunt domeniile vizate în cazul nativilor Vărsător. Contextul astral impune prudență maximă în gestionarea bugetului, în special dacă revin în actualitate probleme financiare nerezolvate. Pe de altă arte, fenomenul astral acționează ca un motor al transformării personale, fiind momentul optim ca Vărsătorii să elimine definitiv obiceiurile care le epuizează energia.

Pești / Ascendent în Pești

Pentru Pești, fenomenul astral produce efecte majore în sfera relației de cuplu și parteneriatelor profesionale, iar modul în care se abordează subiectele va dicta succesul viitoarelor colaborări sau relații. Nativii sunt sfătuiți să folosească rațiunea și să încheie acele contracte sau relații care nu le mai permit să evolueze pentru a atrage legături care să le îndeplinească nevoile.

