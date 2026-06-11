Proiectul, dezvoltat împreună cu EUROCONTROL, utilizează algoritmi avansați de analiză a datelor și învățare automată pentru a oferi pasagerilor informații mai precise privind perioada de așteptare la benzile de bagaje și pentru a optimiza fluxurile operaționale din aeroport.

Compania Națională Aeroporturi București și EUROCONTROL (Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene) au implementat la Aeroportul Henri Coandă prima fază a proiectului ”Prediction of Luggage Delivery Time”.

Acest concept reprezintă o soluție inovatoare pentru predicția timpilor de livrare a bagajelor, fiind dezvoltat de către EUROCONTROL, în cadrul hub-ului european pentru cercetare și inovare în domeniul aviației. Proiectul utilizează modele avansate de inteligență artificială, analiză de date și algoritmi de învățare automată pentru estimarea perioadei de așteptare a bagajelor la benzile din zona de Sosiri, contribuind astfel la optimizarea fluxurilor operaționale și la creșterea punctualității serviciilor oferite pasagerilor.

„Aeroporturile din București continuă să se dezvolte ca hub regional competitiv, eficient și orientat către nevoile pasagerilor. Faptul că participăm, împreună cu EUROCONTROL, la implementarea unui proiect european inovator confirmă angajamentul nostru de a adopta tehnologii moderne care să lucreze în beneficiul pasagerilor și al comunității aeroportuare. Implementarea proiectului ”Prediction of Luggage Delivery Time” reprezintă un nou pas în direcția transformării digitale a Aeroportului Internațional Henri Coandă București și a îmbunătățirii experienței pasagerilor. Colaborarea cu EUROCONTROL este o oportunitate de valorificare a tehnologiilor bazate pe analiza avansată a datelor și inteligența artificială, prin care vom putea oferi informații mai precise privind timpul estimat de livrare a bagajelor, oferind servicii moderne pasagerilor și companiilor aeriene”, a declarat Bogdan Mîndrescu, director general al Companiei Naționale Aeroporturi București.

Conceptul utilizează date complexe (numărul zborului, standul aeronavei, compania aeriană responsabilă de livrarea bagajelor, agentul de handling subcontractat de compania aeriană, timpii de livrare, alocarea la banda de bagaje etc.) pentru antrenarea unui model predictiv capabil să estimeze timpul de livrare a bagajelor la bandă pentru fiecare cursă care aterizează pe Aeroportul Henri Coandă.

”Ne bucurăm să avem CNAB drept partener în implementarea celor mai inovatoare proiecte pentru îmbunătățirea fluxurilor operaționale și a satisfacției pasagerilor. Apetitul CNAB pentru modernizare și digitalizare înseamnă pași concreți spre echivalarea nivelului de servicii oferite în marile aeroporturi europene. Prin implicarea în acest proiect, România contribuie activ la transformarea digitală a aviației europene și la dezvoltarea serviciilor aeroportuare moderne, inteligente și orientate către pasager”, a declarat Paul Bărăbaș, reprezentant al statului român la EUROCONTROL.