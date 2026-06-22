„Peste 85 de milioane de lei, bani nerambursabili, am putea primi pentru semaforizarea inteligentă a intersecțiilor din #București și pentru modernizarea Centrului de Trafic. Colegii de la Fonduri Externe au depus cererea de finanțare la Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, iar răspunsul îl vom primi în maximum trei luni. Deja avem gata (făcute și aprobate) studiile de fezabilitate pentru 92 de intersecții și pentru Centrul de Trafic”, arată instituția într-o postare pe Facebook.

În prima etapă, cele 92 de intersecții vor fi echipate cu camere video, senzori montați în carosabil și pe stâlpi, automate de dirijare a traficului, butoane pentru pietoni și alte echipamente inteligente. Sistemul va utiliza inteligență artificială pentru sincronizarea semafoarelor, ajustarea timpilor de semaforizare în funcție de valorile de trafic și prioritizarea transportului public, astfel încât autobuzele și troleibuzele să respecte mai bine programul de circulație.

Perioada de implementare este de 14 luni, inlusiv montarea și punerea în funcțiune.

„În faza doi, modernizăm Centrul de Trafic de la parterul PMB, unde funcționează Centrului Integrat Municipal pentru Situații de Urgență București. Nu sunt singurele intersecții unde vom avea #semaforizare inteligentă. Continuăm și, în total, vom ajunge la 540”, a mai transmis instutuția.