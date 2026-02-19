Danika Mason, de la Channel Nine, a recunoscut că a „băut un pahar” înainte de intervenția sa din Alpii italieni, miercuri.

Ea s-a încurcat în mai multe cuvinte și a ținut un discurs incoerent, trecând de la prețul cafelei în Italia la iguane în Statele Unite, lăsându-și colegii din studio perplecși. Unul dintre colegii săi a încercat să explice starea vedetei, afirmând că este dificil să vorbești când faci reportaje în climă rece.

„Aș dori să iau un moment, dacă este posibil, pentru a-mi cere scuze”, a declarat Mason la sfârșitul intervenției sale de joi.

„Aș dori, de asemenea, să mulțumesc tuturor celor care m-au contactat. Sunt puțin jenată. Am evaluat complet greșit situația. Nu ar fi trebuit să beau, mai ales în aceste condiții: este frig, suntem la altitudine, iar faptul că nu am luat cina probabil că nu a ajutat nici el. Dar vreau să-mi asum toate responsabilitățile”, a adăugat ea.

Karl Stefanovic, prezentator și personalitate foarte populară în Australia, a răspuns: „Nu-ți face griji. Să trecem mai departe. Ești o legendă.”