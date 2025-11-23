O cameră foto Leica dăruită papei Francisc, vândută la licitaţie cu 6,5 milioane de euro

Stiri Diverse
23-11-2025 | 13:03
Leica
Instagaram: Leica

O cameră foto Leica oferită papei Francisc de către această companie în 2024 a fost vândută la o licitaţie organizată sâmbătă la Viena cu 6,5 milioane de euro.

autor
Ioana Andreescu

Suma urmează să fie donată în scopuri caritabile, conform dorinţei exprese a regretatului suveran pontif, decedat în luna aprilie, transmite agenţia EFE.

Aparatul foto, un model M-A, este o creaţie exclusivă de culoare albă, ce face aluzie la veşmintele papale, şi include mai multe gravuri, inclusiv deviza papei Francisc, "Miserando atque Eligendo" ("S-a îndurat de el şi l-a ales"), şi stema Vaticanului.

Aparatul foto analogic unic, un model Leica M-A, cu obiectiv Leica Noctilux-M 1:1.2/50mm ASPH, ambele având numărul de serie 5.000.000, a fost dăruit papei Francisc în 2024, conform leica-camera.com.

Citește și
Papa Leon al XIV-lea
Papa Leon al XIV-lea a explicat de ce şi-a ales acest nume, şi-a prezentat blazonul şi şi-a anunţat deviza

Potrivit casei Leitz Photographica Auction, care a organizat această ediţie a licitaţiei, cea de-a 47-a, papa a stipulat ca veniturile obţinute să fie folosite în scopuri caritabile.

Negocieri la Geneva privind războiul din Ucraina. Liderii europeni sunt îngrijorați de prevederile planului de pace

Sursa: Agerpres

Etichete: licitatie, papa francisc, camera,

Dată publicare: 23-11-2025 13:03

Articol recomandat de sport.ro
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Citește și...
Papa Leon anulează una dintre reformele predecesorului său, Francisc. Decizia privește toți banii Vaticanului
Stiri externe
Papa Leon anulează una dintre reformele predecesorului său, Francisc. Decizia privește toți banii Vaticanului

Papa Leon al XIV-lea a anulat luni autoritatea unică a Băncii Vaticanului asupra investiţiilor deţinute de oraşul-stat, anulând una dintre reformele financiare ale predecesorului său, Francisc, informează Reuters.

Papa Leon al XIV-lea a explicat de ce şi-a ales acest nume, şi-a prezentat blazonul şi şi-a anunţat deviza
Stiri externe
Papa Leon al XIV-lea a explicat de ce şi-a ales acest nume, şi-a prezentat blazonul şi şi-a anunţat deviza

Papa Leon al XIV-lea a semnalat sâmbătă că va continua viziunea şi reformele Papei Francisc, spunând cardinalilor catolici din întreaga lume că defunctul pontif a lăsat o „moştenire preţioasă” care trebuie continuată.

 

Papa Leon al XIV-lea le-a transmis cardinalilor că trebuie să continue „moştenirea preţioasă” a predecesorului său
Stiri externe
Papa Leon al XIV-lea le-a transmis cardinalilor că trebuie să continue „moştenirea preţioasă” a predecesorului său

Papa Leon al XIV-lea le-a transmis sâmbătă cardinalilor din întreaga lume că trebuie să continue „moştenirea preţioasă” lăsată de predecesorul său, Papa Francisc, şi reprezentată de viziunea şi reformele iniţiate de acesta, relatează Reuters.

Recomandări
Negocieri la Geneva privind războiul din Ucraina. Liderii europeni sunt îngrijorați de prevederile planului de pace
Stiri externe
Negocieri la Geneva privind războiul din Ucraina. Liderii europeni sunt îngrijorați de prevederile planului de pace

Controversatul plan de pace propus de Donald Trump este discutat duminică la Geneva, de reprezentanții americanilor, ai Ucrainei și ai Uniunii Europene.

Şeful ANAF, despre respingerea sechestrului în cazul Iohannis: „Vom continua demersurile legale pentru a recupera sumele”
Stiri actuale
Şeful ANAF, despre respingerea sechestrului în cazul Iohannis: „Vom continua demersurile legale pentru a recupera sumele”

Şeful ANAF, Adrian Nica, spune că instituţia va continua demersurile legale pentru recuperarea despăgubirilor de la fostul preşedinte Klaus Iohannis, după ce instanţa a respins cererea de sechestru.

 

Președintele Donald Trump afirmă că propunerea sa actuală de pace pentru Ucraina NU este oferta sa finală
Stiri actuale
Președintele Donald Trump afirmă că propunerea sa actuală de pace pentru Ucraina NU este oferta sa finală

Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că actuala sa propunere de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina nu este oferta sa finală.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Apropo TV
Ediția 25

44:16

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 23 Noiembrie 2025

02:19:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 25

22:11

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 11

22:49

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28