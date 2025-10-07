O aplicație prin care cetățenii pot sesiza în timp real problemele din oraș va fi pusă la dispoziția autorităților locale

Stiri Diverse
07-10-2025 | 16:04
Oameni pe strada
Shutterstock

Cetățenii vor putea raporta în timp real probleme din localitate printr-o aplicație digitală. Soluția a fost prezentată la Smart City Highlights, organizat de Universitatea Politehnică București.

autor
Aura Trif

"Sunt câteva soluţii concrete pe care le-am prezentat şi pe care le vom discuta în aceste zile plecând de la aplicaţia digitală pe care o punem la dispoziţia primăriilor, prin care cetăţeanul poate sesiza în timp real orice problemă constată în acea localitate, fie că este o groapă, fie că este o creangă care stă să se rupă, fie că este un câine fără stăpân şi, mergând mai departe, la soluţii de digitalizare a sistemului de sănătate cu telemedicină", a explicat directorul executiv al City Cluster, Gabriel Petrea.

Potrivit acestuia, Smart City Highlights este primul eveniment de acest gen pe care îl organizează City Cluster.

"Cluster-ul acesta, înfiinţat de Politehnica Bucureşti, este o umbrelă care adună laolaltă atât primării, cât şi universităţi, centre de cercetare şi companii, astfel încât împreună să găsim soluţii la problemele cu care se confruntă în mod real comunităţile. Noi discutăm despre 'smart city' ca un concept idealist, care nu poate fi aplicat de la o primărie la alta, ca să nu spun că nu prea putem importa de afară soluţii magice. Niciodată nu o să poţi să schimba cultura unui stat cu cea a altui stat, ca să poţi adopta acele soluţii magice. Şi, atunci, împreună cu partenerii noştri de la companii, împreună cu profesorii noştri şi cu studenţii, venim cu soluţii concrete", a mai spus directorul executiv al City Cluster.

Evenimentul a fost organizat pe parcursul a două zile şi a fost împărţit în oraşe mari şi comunităţi mici pentru că "problemele sunt diferite şi gestionarea banilor este diferită".

Citește și
Oameni pe strada
CFA România: TVA va crește probabil la 24% în 2026, vom mai vedea creșteri de accize

"Partenerii noştri vin cu soluţii în localităţile mici, care niciodată nu o să aibă un spital sau un medic permanent, dar care pot conecta pacientul cu un medic sau cu un centru medical, mergând mai departe la sisteme cu materiale fonoabsorbante care să rezolve problema zgomotului din spaţiile aglomerate, cum ar fi centrele vechi, unde există o comuniune între cluburi şi zone rezidenţiale. Practic, la toate problemele pe care primarii le ridică sau cetăţenii le identifică, noi căutăm soluţii care să fie în primul rând sustenabile, să dureze şi să fie în pas cu tehnologia. Discutăm foarte mult de digitalizare, dar trebuie să alfabetizăm şi cetăţenii astfel încât să utilizeze această tehnologie", a conchis Petrea.

Prima ediţie a Smart City Highlights, cel mai amplu eveniment naţional dedicat inovaţiei urbane academice, are loc marţi şi miercuri, fiind organizată de Politehnica Bucureşti, împreună cu CITI Cluster (Centrul Internaţional Tehnic pentru Inovare în Smart City) şi în parteneriat cu AMR (Asociaţia Municipiilor din România).

Potrivit organizatorilor, evenimentul transformă Bucureştiul într-un hub al ideilor pentru oraşele inteligente, reunind într-o platformă neutră şi strategică reprezentanţi ai administraţiei publice centrale şi locale, companii de top din domeniul tehnologiei, mediul academic şi cercetarea de vârf.

Participanţii pot vizita expoziţii interactive şi urmări demonstraţii live, printre care prezentarea unui data center mobil, o expoziţie de vehicule electrice, o staţie de autobuz inteligentă, alături de soluţii pentru infrastructură IT, managementul documentelor şi iluminat public inteligent. Printre participanţi se numără şi echipele de robotică AI Citizens (campioană mondială) şi Cyberlis76 (vicecampioană europeană) la competiţii de robotică.

Miercuri, în ce-a de-a doua zi, se vor căuta soluţii pentru comunităţile mici şi mediul rural: iluminat public inteligent, infrastructură digitală accesibilă, telemedicină, agricultură sustenabilă şi eficienţă energetică.

Smart City Cluster este o iniţiativă a universităţii Politehnica Bucureşti, un cluster construit pe modelul triplei spirale a lanţului valoric Smart City (companii, universităţi şi institute de cercetare, autorităţi şi alte organizaţii catalizatoare). Clusterul facilitează şi integrează comunicarea şi colaborarea dintre membri pentru a oferi soluţii pentru oraşe verzi şi sustenabile, prin digitalizare, cercetare şi inovaţie. 

Măsuri dispuse de IGSU în contextul avertizărilor meteorologice

Sursa: Agerpres

Etichete: bucuresti, aplicatie, primarie, cetateni, probleme,

Dată publicare: 07-10-2025 15:56

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Meciurile au fost AMÂNATE din cauza ploilor torențiale: ”Vă mulțumim pentru înțelegere”
NEWS ALERT Meciurile au fost AMÂNATE din cauza ploilor torențiale: ”Vă mulțumim pentru înțelegere”
Citește și...
Rusia susține că ucrainenii au încercat să lovească cu o dronă turnul de răcire al Centralei Nucleare din Novovoronej
Stiri externe
Rusia susține că ucrainenii au încercat să lovească cu o dronă turnul de răcire al Centralei Nucleare din Novovoronej

O dronă de luptă a Forțelor Armate Ucrainene a încercat să atace un turn de răcire de la Centrala Nucleară din Novovoronej în noaptea de 7 octombrie, a declarat compania de stat rusă Rosenergoatom, responsabilă cu funcționarea centralei.

CFA România: TVA va crește probabil la 24% în 2026, vom mai vedea creșteri de accize
Stiri Economice
CFA România: TVA va crește probabil la 24% în 2026, vom mai vedea creșteri de accize

Majorarea TVA în 2026 este probabilă, caz în care cota ar putea urca la 22% ori 23% sau, într-un scenariu pesimist, ne-am putea întoarce la cota de 24%, susţine Alexandra Smedoiu, vicepreşedintele Asociaţiei CFA România.

Horoscop – Luna Plină în Berbec pe 7 octombrie 2025: clarificări, încheieri și începuturi curajoase pentru fiecare zodie
Stiri Diverse
Horoscop – Luna Plină în Berbec pe 7 octombrie 2025: clarificări, încheieri și începuturi curajoase pentru fiecare zodie

Horoscop – Luna Plină în Berbec pe 7 octombrie 2025 marchează un moment astral puternic, care aduce conștientizări și decizii importante în plan personal și relațional.  

Recomandări
LIVE UPDATE, ciclonul Barbara. Școli închise. Cod roșu de ploi torențiale. Cursuri suspendate în cinci județe și București
Stiri actuale
LIVE UPDATE, ciclonul Barbara. Școli închise. Cod roșu de ploi torențiale. Cursuri suspendate în cinci județe și București

Alertă în sudul țării. Ciclonul Barbara a ajuns deasupra României. Școlile se închid miercuri în București, Ilfov, Constanța, Ialomița, Călărași și Giurgiu. Astăzi, după ora 21, Capitala și cinci județe vor intra sub cod roșu de ploi torențiale.

Surse: CCR va amâna din nou decizia în cazul pensiilor magistraților, pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea
Stiri actuale
Surse: CCR va amâna din nou decizia în cazul pensiilor magistraților, pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea

Surse din rândul Curții Constituționale au precizat pentru Știrile Pro TV că judecătorii CCR vor amâna din nou, miercuri, 8 octombrie, pronunțarea în cazul pensiilor speciale ale magistraților.  

Ședință importantă a coaliției. Liderii partidelor decid soarta reformei din administrație, alegerile din București
Stiri Politice
Ședință importantă a coaliției. Liderii partidelor decid soarta reformei din administrație, alegerile din București

Coaliţia s-a reunit, astăzi, în şedinţă, la Palatul Victoria, de la ora 14.00, pentru a finaliza negocierile privind reforma din administraţia locală.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 07 Octombrie 2025

48:11

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 07 Octombrie 2025

01:45:00

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
La Măruță
06 Octombrie 2025

01:30:16

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28