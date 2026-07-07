Curtea Superioară de Justiție din Catalonia a confirmat concedierea unei angajate a companiei Vidriera del Cardoner SA, după ce femeia și-a modificat în mod unilateral contractul de muncă și beneficiile salariale, relatează libertaddigital.com.

Angajata lucra în companie din martie 2018, ocupând funcția de administrator principal, cu un salariu anual brut de 32.187 de euro. În perioada mai-noiembrie 2023, când a preluat temporar atribuțiile de director de operațiuni, aceasta a profitat de faptul că se ocupa de întocmirea statelor de plată și a evidenței concediilor.

Și-a ajutat și colegii

Fără acordul conducerii, femeia și-a majorat salariul anual la 52.403 euro, o creștere de peste 20.000 de euro, și s-a încadrat într-o categorie profesională superioară. Totodată, și-a mărit bonusurile peste plafonul maxim permis și a acordat două zile suplimentare de concediu tuturor angajaților companiei, extinzând perioada de odihnă de la 30 la 32 de zile pe an.

Compania a deschis o anchetă disciplinară în ianuarie 2024, acuzând-o de încălcarea obligației de bună-credință și de fraudă. La câteva zile după încheierea procedurii, femeia a fost concediată.

Inițial, o instanță din Manresa a considerat concedierea justificată, iar ulterior Curtea Superioară de Justiție din Catalonia a menținut definitiv această decizie.

Judecătorii au reținut că angajata a acționat din propria inițiativă, fără aprobarea administratorului companiei, provocând un prejudiciu financiar angajatorului.

Cu toate acestea, instanța nu a obligat-o să restituie diferența salarială încasată în cele șapte luni în care și-a aplicat majorarea de salariu, astfel că firma nu își va recupera, în cadrul acestui proces, sumele plătite în plus.