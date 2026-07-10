Ea găsise o geantă de damă abandonată, în care se aflau 7.000 de dolari în numerar, și a predat-o la Biroul de Obiecte Pierdute, deși ar fi putut păstra banii fără ca nimeni să afle, scrie Il Messaggero.

Geanta conținea produse de machiaj, câteva bomboane și un teanc de 70 de bancnote de câte 100 de dolari, însă nu avea niciun document care să permită identificarea proprietarei.

Femeia, care făcea parte din personalul vaporetto-ului, a respectat procedura și a predat geanta Biroului de Obiecte Pierdute al Primăriei Veneția. După un an, timp în care nimeni nu a revendicat bunul, aceasta a solicitat restituirea banilor, invocând articolul 929 din Codul Civil italian. Potrivit legii, dacă proprietarul nu își revendică bunul în termen de un an de la publicarea anunțului de găsire, acesta devine proprietatea persoanei care l-a găsit.

Primăria a refuzat inițial să îi dea banii

Primăria Veneția a respins cererea, susținând că, fiind angajată a serviciului public de transport, femeia nu putea beneficia de această prevedere legală, deoarece descoperirea bunului a avut loc în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Femeia nu a renunțat și, prin avocatul său, a deschis un proces împotriva municipalității. În 2024, Judecătoria de Pace din Veneția a emis o ordonanță prin care obliga Primăria să îi plătească echivalentul celor 7.000 de dolari, respectiv 6.452,95 euro, plus dobânzile.

Deși autoritățile locale au contestat decizia, instanța i-a dat în cele din urmă dreptate femeii.

În urma hotărârii definitive, Primăria Veneția a aprobat plata sumei totale de 6.716,59 euro, din care 6.452,95 euro reprezintă contravaloarea banilor găsiți, iar 263,64 euro sunt dobânzile acumulate.

Dacă femeia nu ar fi câștigat procesul, suma ar fi rămas în bugetul municipalității.