O activistă de mediu din Uganda a fost ştearsă dintr-o fotografie în care apărea alături de Greta Thunberg

În imagine mai apăreau Loukina Tille, Luisa Neubauer şi Isabelle Axelsson, potrivit The Guardian.

"De ce m-aţi scos din fotografie? Eram parte a grupului!", a scris ea pe Twitter.

Everyone saying that I should position myself in the middle is wrong!

Does an African activist have to stand in the middle just because of fear of being cropped out?

