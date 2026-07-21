Conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în perioada 21 iulie, ora 10:00 - 22 iulie, ora 9:00, cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate spre seară și noaptea, când vor fi averse torențiale (15 - 25 l/mp), descărcări electrice și intensificări ale vântului (rafale, în general, de 40 - 60 km/h). Temperatura maximă va fi de 30 - 32 de grade, iar cea minimă de 16 - 18 grade, potrivit Agerpres.

De asemenea, în intervalul 22 iulie, ora 9:00 - 23 iulie, ora 9:00, vremea se va răci, astfel că temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 23 de grade, iar cea minimă va fi de 12 - 15 grade. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20 - 40 l/mp. Vântul va sufla moderat ziua și slab noaptea.

Capitala se va afla, în intervalul 21 iulie, ora 22:00 - 23 iulie, ora 3:00, sub atenționări Cod galben de instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ și intensificări ale vântului.