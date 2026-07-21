Asha Gilbert se filma în sufrageria sa în timp ce urmărea un tutorial de pole dance, potrivit ABC 13 News.

Chiar în momentul în care a început să se rotească în jurul barei, partea superioară a acesteia s-a desprins din tavan și a lovit dispozitivul instalației de stingere a incendiilor, iar apa a început să țâșnească în tot apartamentul.

„Am rămas pur și simplu șocată, pentru că mi-am spus: «Doamne, nu se poate întâmpla așa ceva tocmai mie!»”, a povestit Gilbert.

Bara de pole dance fusese instalată în sufragerie cu doar trei zile înainte. Femeia spune că a primit-o de la un coleg.

„Mi-a spus: «Am această bară și vreau să o dau. O vrei?». I-am răspuns: «Da, sigur că o vreau»”, a povestit ea.

Însă, atunci când ea și un prieten au montat bara, nu au fixat-o în tavan. S-au bazat doar pe presiunea exercitată între podea și tavan.

„Nici măcar nu ne-a trecut prin minte că ar putea lovi instalația. Eram mai preocupați să nu lovească peretele”, a spus Gilbert.

O mare parte din mobilierul femeii a fost distrus de apă, iar aceasta a fost nevoită să se mute într-un alt apartament.

Apa s-a infiltrat și în locuința unui vecin de la etajul inferior.

„I-am explicat tot ce s-a întâmplat și a fost foarte înțelegătoare. Am apreciat foarte mult reacția ei”, a declarat Gilbert.

Clipul postat inițial pe Instagram a strâns deja peste 700.000 de vizualizări. Deși spune că nu o deranjează atenția primită, femeia regretă că pole dance-ul este adesea privit într-o lumină greșită.

„Trebuie să fii foarte puternic, să ai un trunchi și o parte superioară a corpului bine dezvoltate ca să poți practica acest sport. Mi-aș dori ca oamenii să înțeleagă că nu trebuie sexualizat. Poate fi privit ca un antrenament și este unul foarte bun”, a spus ea.

Cu toate acestea, Gilbert spune că experiențele sale cu pole dance-ul practicat acasă s-au încheiat.

„Nu mai fac asta. Cel puțin pentru moment”, a declarat femeia.