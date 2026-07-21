Continentul este plin de orașe de coastă liniștite, sate alpine retrase și peisaje naturale spectaculoase, încă neatinse de turismul de masă, care abia așteaptă să fie descoperite, relatează Daily Mail.

Pentru cei care caută locuri de coastă impresionante, Europa ascunde numeroase comori care oferă experiențe autentice, departe de mulțimile de turiști.

Ghidul care dezvăluie cele mai subestimate destinații europene

În cel mai recent ghid publicat de Rough Guides, „The Most Underrated Places in Europe” („Cele mai subestimate locuri din Europa”), cititorii sunt invitați să descopere sute de destinații ascunse care oferă farmecul, cultura și frumusețea continentului, fără aglomerație, zgomot și prețuri exorbitante.

De la Matera, în Italia, până la Logroño, în Spania, fiecare capitol evidențiază capitale culturale mai puțin cunoscute, cartiere neexplorate de turiști și regiuni unde gastronomia și vinurile sunt elemente centrale — promovând în același timp turismul sustenabil și sprijinirea afacerilor locale.

Ghidul pune în lumină și unele dintre cele mai spectaculoase refugii de pe litoralul european — 97 la număr.

De la apele cristaline ale localității Ksamil, supranumită „Maldivele Europei”, până la traseele de pe faleză din Comporta, amenajate cu lemn, și plajele cu nisip fin din Lège-Cap-Ferret, continentul este plin de plaje uimitoare, zone de coastă și insule spectaculoase aflate chiar la îndemâna turiștilor britanici.

Deși noul ghid oferă o prezentare amplă și detaliată a acestor locuri, au fost selectate zece destinații deosebite pentru a începe planificarea următoarei escapade europene la malul mării.

1. Insulele Åland, Finlanda: paradisul nordic cu 6.700 de insule

Regiune autonomă a Finlandei și în mare parte vorbitoare de limbă suedeză, Åland este un arhipelag vast format din aproximativ 6.700 de insule.

Aici, vizitatorii descoperă plaje virgine cu nisip alb și peisaje liniștite, unde zilele pot fi petrecute la saună sau în camere de aburi, dar și pedalând relaxat printre livezi de meri.

Dincolo de fiecare țărm cu ape albastre și limpezi, insulele oferă numeroase activități pentru toate tipurile de turiști: pescuit, navigație, caiac, drumeții ușoare, iar pentru cei mai aventuroși — escaladă, bouldering și patinaj pe gheață pe distanțe lungi.

Capitala Ålandului, Mariehamn, pare desprinsă dintr-o poveste finlandeză, cu case din lemn construite la sfârșitul secolului al XIX-lea, un vechi cartier maritim și numeroase muzee interesante.

Dacă mergeți mai la nord, spre Sund, puteți vizita Castelul Kastelholm, înconjurat de un șanț de apă, precum și muzeul în aer liber din apropiere.

2. Cabo de Gata-Níjar, Spania: coasta vulcanică departe de mulțimi

Departe de aglomerația de pe Costa del Sol, Parcul Natural Cabo de Gata-Níjar oferă o imagine mai liniștită și autentică a sudului Spaniei.

Situată în apropierea orașului Almería, această zonă protejată de pe coasta Andaluziei este cunoscută pentru peisajele sale vulcanice spectaculoase, golfurile ascunse și recifele de corali.

Micile sate de coastă oferă variante de cazare accesibile, în timp ce natura rămâne sălbatică, accidentată și de o frumusețe aparte.

3. Comporta, Portugalia: plaje sălbatice și lux discret

Așezată de-a lungul estuarului râului Sado și înconjurată de păduri de pini, Comporta este o destinație relaxată de pe litoral, cunoscută pentru plajele sale întinse cu nisip fin, dunele și orezăriile care primăvara sunt acoperite de apă, iar vara capătă nuanțe de verde smarald.

Mult timp cunoscută doar în Portugalia, localitatea a devenit mai populară în ultimii ani, păstrând însă caracterul natural protejat.

Regulile stricte privind construcțiile au contribuit la menținerea atmosferei liniștite, în paralel cu apariția unor magazine elegante și restaurante sofisticate.

4. Istmul Curonian: tărâmul dunelor spectaculoase dintre Lituania și Rusia

Întins între Marea Baltică și Laguna Curoniană, Istmul Curonian este o fâșie îngustă de pământ care impresionează prin dunele sale uriașe de nisip, pădurile întinse și peisajele spectaculoase de coastă.

Vizitatorii pot urca pe Duna Parnidis, cu o înălțime de 52 de metri, pentru panorame impresionante asupra regiunii, pot explora plajele în căutare de chihlimbar sau pot observa foci și delfini în apele din apropiere.

Zona este, de asemenea, un refugiu pentru iubitorii de natură, pădurile de pini fiind populate de animale precum cerbi, elani și mistreți.

Satul pescăresc Nida completează experiența cu farmecul său tradițional, preparatele din pește și mâncărurile locale lituaniene, printre care se numără șaltibarščiai — celebra supă rece de sfeclă roșie.

5. Peninsula Fischland-Darß-Zingst: liniștea sălbatică a litoralului german

Situată în nord-estul Germaniei, la Marea Baltică, Peninsula Fischland-Darß-Zingst este o destinație apreciată pentru plajele sale vaste, zonele mlăștinoase și atmosfera departe de aglomerație.

Localitatea Ahrenshoop a devenit un refugiu pentru artiști încă din secolul al XIX-lea, iar astăzi păstrează această identitate prin numeroase galerii și un aer creativ aparte.

Dincolo de sat, peninsula oferă condiții ideale pentru observarea păsărilor, plimbări pe coastă și escapade relaxante, mai ales în zona plajei Westrand și a zonelor umede unde primăvara și toamna ajung până la 50.000 de cocori și alte păsări migratoare.

6. Ksamil, Albania: „Maldivele Europei” cu ape turcoaz și ruine antice

Parte a tot mai cunoscutei Riviere Albaneze, Ksamil — supranumit „Maldivele Europei” — combină apele cristaline de culoare turcoaz, plajele cu nisip fin și peisajele montane cu o atmosferă mai relaxată decât multe stațiuni mediteraneene.

Aflată în Parcul Național Butrint, localitatea oferă o combinație rară între natură și istorie: de la traseele de drumeție prin păduri de eucalipt până la ruinele antice ale orașului Butrint, unde se întâlnesc influențe grecești, romane și venețiene.

Pentru cei care caută mai multă liniște, o variantă este închirierea unei hidrobiciclete până la una dintre cele patru insule din apropiere — două dintre ele fiind unite printr-o fâșie de nisip.

La doar zece minute de mers cu mașina se află una dintre cele mai importante atracții culturale ale Albaniei: orașul antic Butrint, inclus în patrimoniul mondial UNESCO.

Aici, vizitatorii pot descoperi broaște țestoase și vestigii arheologice vechi de peste două milenii, inclusiv băi romane care datează din perioada antică.

7. Lège-Cap-Ferret: refugiul discret de pe coasta Atlanticului francez

Aflat la capătul unei peninsule de pe litoralul atlantic al Franței, Cap Ferret oferă senzația unui loc izolat, chiar dacă este apreciat de turiștii francezi.

Satele pescărești, pădurile de pini și plajele lungi cu nisip definesc peisajul acestei regiuni. Partea orientată spre Oceanul Atlantic atrage pasionații de surf, în timp ce golful mai liniștit este potrivit pentru înot și relaxare.

Aici, zilele se desfășoară într-un ritm calm, cu plimbări pe bicicletă, fructe de mare, stridii și mese relaxate pe litoral. Turiștii pot descoperi și magazine de modă, obiecte pentru casă, brutării, gelaterii și restaurante de-a lungul Boulevard de la Plage.

8. Insula Lošinj: colțul liniștit al Croației de la Marea Adriatică

Situată în Golful Kvarner din Croația, insula Lošinj reprezintă o alternativă mai puțin aglomerată la celebrele insule din sudul țării.

Peisajul este dominat de trasee montane, golfuri cu pietriș și plaje umbrite de pini, în timp ce localități precum Nerezine și Mali Lošinj păstrează atmosfera relaxată a unui port mediteranean tradițional.

Printre cele mai populare activități se numără excursiile cu barca pentru observarea delfinilor, o experiență apreciată de turiștii care ajung pe coasta Adriaticii.

9. Peninsula Pelion: Grecia autentică, ascunsă între munți și mare

Situată în partea estică a Greciei continentale, Peninsula Pelion impresionează prin pădurile dese, livezile cu pomi fructiferi și izvoarele care străbat peisajul verde.

Drumurile sinuoase și relieful dificil au ferit regiunea de turismul de masă. În locul șoselelor aglomerate, multe sate tradiționale sunt legate prin vechi poteci pavate cu piatră.

Muntele Pelion, care atinge 1.651 de metri altitudine, este una dintre cele mai fertile zone ale Greciei, fiind renumit pentru merele, perele și nucile sale.

Pentru a descoperi gusturile locale, turiștii pot vizita un tsipouradiko — o tavernă tradițională grecească unde pot încerca tsipouro, o băutură asemănătoare ouzo-ului.

10. Procida: insula colorată din Golful Napoli care pare desprinsă dintr-un film

Procida este o mică insulă liniștită, cu o lungime de doar trei kilometri, aflată în apropiere de Napoli, cunoscută pentru livezile de lămâi, satele pescărești pitorești și plajele vulcanice ascunse.

Insula a devenit celebră și datorită aparițiilor sale în filme precum „Il Postino” și „Talentatul domn Ripley”. Printre cele mai vizitate locuri se numără Marina di Corricella, cu casele sale viu colorate, dar și restaurantele din Marina Chiaiolella.

În partea opusă a insulei, turiștii pot descoperi străduțe înguste mărginit de case pastelate ale pescarilor și restaurante unde sunt servite preparate locale.