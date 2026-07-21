Vizita, una neobișnuită pentru șeful FBI, vine într-un moment în care relațiile dintre Washington și Moscova rămân tensionate din cauza războiului din Ucraina.

Ddeplasarea este planificată pentru perioada 14-15 octombrie, iar gazda lui Patel ar urma să fie FSB, serviciul rus de securitate succesor al fostului KGB sovietic.

Deocamdată nu este clar dacă directorul FBI se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin sau cu alți oficiali de rang înalt și nici care va fi agenda discuțiilor. Sursele citate subliniază că planurile sunt provizorii și pot suferi modificări.

Mai multe detalii, pe SpotMedia.