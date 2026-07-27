Sindicatele din Educație susțin că greva generală din Sănătate este justificată și acuză fostul Guvern că a promovat un proiect al legii salarizării respins de majoritatea angajaților din sectorul bugetar, cerând retragerea acestuia, potrivit Agerpres.

„Forma extremă a luptei sindicale la care aţi recurs este legitimă, cauza principală fiind iresponsabilitatea Guvernului demis de a implementa, cu tot dinadinsul, proiectul legii salarizării contestat vehement de majoritatea salariaţilor din sectorul bugetar, inclusiv de către cei din sănătate şi din educaţie. Solicităm, la fel ca şi Federaţia Sanitas, renunţarea la această mizerie de proiect al legii salarizării”, au transmis sindicatele din Educaţie, într-un comunicat de presă.

Sindicatele au afirmat că legea salarizării trebuie elaborată pe criterii echitabile și bine fundamentate, nu prin reduceri arbitrare, și speră ca greva din Sănătate să determine clasa politică să renunțe la actualul proiect.

„O lege a salarizării nu se face din pix, modificând în mod artificial coeficienţii de ierarhizare şi tăind haotic sporuri, pentru încadrarea în bugetul alocat! Stimaţi colegi de la Sanitas, sperăm că greva generală declanşată va fi un semnal de alarmă pentru întreg spectrul politic şi că cei care încă visează să fie transpus în practică acest proiect al legii salarizării vor conştientiza în al doisprezecelea ceas că este perdant ceea ce vor să facă”, se mai arată în comunicat.

Potrivit sindicaliştilor, o lege a salarizării „serioasă", în care fiecare salariat să-şi găsească locul meritat în grila de salarizare, trebuie făcută după instalarea unui Guvern legitim şi obligatoriu împreună cu partenerii de dialog social.