Ministerul Energiei precizează că măsura este luată preventiv pentru a nu afecta pompele de răcire, întrucât defectarea acestora ar putea impune oprirea pentru până la un an de zile. Populaţia nu va fi afectată şi nu va plăti preţuri mai mari, transmit oficialii Ministerului Energiei, potrivit News.ro.

"Premierul Ilie Bolojan, ministru interimar al Energiei, a participat în această seară, 27 iulie, la Comandamentul Energetic convocat de urgenţă la sediul Dispecerului Energetic Naţional, pentru evaluarea situaţiei Sistemului Energetic Naţional în contextul debitului redus al Dunării", a transmis, luni, Ministerul Energiei, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, având în vedere scăderea debitului Dunării la aproximativ 1.630 mc/s, la nivelul CNE Cernavodă a fost luată decizia opririi controlate a Unităţii 1, începând de marţi, ora 11:00.

"Măsura are caracter preventiv şi este necesară pentru protejarea echipamentelor aferente celor trei pompe de răcire. O eventuală avarie la una dintre pompe ar presupune lucrări complexe de reparaţii, cu o durată de câteva luni, care ar putea ajunge până la un an", a mai transmis Ministerul Energiei.

Instituţia precizează că, pentru această săptămână, vârful de consum este estimat la aproximativ 7.300 MW, cu circa 700 MW mai puţin faţă de nivelurile de vârf înregistrate în săptămânile precedente, pe fondul perioadei de concedii.

Producţia internă estimată va fi între 4.000 şi 4.300 MW, iar diferenţa necesară pentru acoperirea consumului va fi asigurată prin importuri realizate în condiţii comerciale.

Ministerul Energiei: ”Consumatorii casnici nu vor plăti tarife majorate”

"Diferenţa de cantităţi necesare consumului din România va fi acoperită fără riscuri. Consumatorii casnici nu vor plăti tarife majorate, având contracte clare cu preţ stabilit pentru tot anul", explică oficialii ministerului.

Potrivit acestora, în paralel, noi capacităţi energetice însumând 324 MW au documentaţiile finalizate şi urmează să primească marţi, după validarea ANRE, acordul pentru intrarea în exploatare comercială.

Din acest total, 176 MW reprezintă capacităţi de stocare, iar ceilalţi 148 MW provin din capacităţi fotovoltaice şi eoliene. Alţi 990 MW sunt în diverse faze de finalizare a documentelor şi pentru accelerarea procesului de punere în funcţiune, şedinţele de validare ale ANRE sunt programate în fiecare săptămână, marţi şi joi.

"Instituţiile şi operatorii din domeniul energetic monitorizează permanent evoluţia pieţei şi a capacităţilor de producţie şi sunt pregătiţi să adopte toate măsurile necesare pentru menţinerea siguranţei şi echilibrului Sistemului Energetic Naţional", precizează Ministerul Energiei.

Compania de stat Nuclearelectrica (SNN), operatorul centralei nucleare Cernavodă, a anunţat, luni, oprirea unităţii 1 a centralei, din lipsă de apă cauzată de secetă.