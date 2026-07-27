Inspectorii spun că vremea ploioasă și neconcordanța dintre planul rețelelor de utilități și situația din subteran le-au dat de furcă echipelor de constructori. Reprezentanții primăriei le cer înțelegere locuitorilor. Mulți sunt supărați că unele gropi escavate pentru reparații vor fi închise, cel mai devreme, la primăvară.

5 kilometri și jumătate de șină de tramvai din 50, finanțați pentru zona București-Ilfov cu 7 miliarde de lei, au fost finalizați de la semnarea contractului. Termenul este decembrie 2029, așa că în unele zone muncitorii nu se grăbesc deloc.

Corespondent ProTV: ”Nicăieri nu am găsit atât de multă liniște ca în fața bisericii Hagiu de pe strada Traian. Tramvaiul nu mai circulă de mai bine de o lună, când asfaltul a fost decopertat, iar șinele scoase. Mașinile mai intră pe un sector de 200 de metri. Restul de un km e obturat de panouri de protecție. În prima zi a săptămânii, până la ora 11 nu și-a făcut încă apariția niciun muncitor”.

”Trec pe strada asta zilnic, merg pe jos și de multe ori nu văd niciun muncitor”.

”-Ultima oară când ați venit câți muncitori ați văzut?

-N-am văzut niciunul”.

Între Eroii Revoluției și Tineretului, se schimbă calea de rulare a tramvaiului. În primul tronson e liniște. Pe următorul, doi muncitori cară pietriș cu lopata, în timp ce patru colegi se odihnesc.

”-Astupăm o gaură aici, așa pentru cofraje.

-Dar roabă n-aveți, să meargă mai repede?

-Avem roabă, dar roaba ne-a luat-o alți băieți, alt coleg”.

Dirigintele de șantier lipsește și el.

”-Nu este aici momentan.

-Aveți un număr de telefon, să-l sunați?

-Nu am, că nu-i de la noi”.

Primăria Capitalei susține că verifică zilnic activitatea firmelor de construcții.

Paul Cristea, șeful Serviciului Urmărire: ”Au mai fost întârzieri și ruperi de ritm din cauza lucrărilor foarte complexe de relocare utilități. Nefavorabil a fost și factorul meteo, căderile masive de apă din ultima perioadă. Dar dacă nu erau utilaje, vom face o verificare în acest sens”.

Șase gropi pe 300 de metri, pe Șoseaua Olteniței

Sute de gropi au apărut în toate cartierele, pregătind și înlocuirea a 212 km de conducte de apă. Jumătate au fost deja schimbate. Pe Șoseaua Olteniței în zona Pieptănari, sunt șase gropi pe o distanță de 310 metri.

”-E plecat șeful cel mare, patronul. Deja am scos o parte din țevi și până vineri ar trebui să se termine.

-Câți muncitori aveți aici?

-Șapte”.

Șeful echipei are o altă părere.

”-Câți oameni aveți aici la lucru?

-Îs vreo 15”.

Reprezentanții firmei de construcții subliniază că încearcă să diminueze disconfortul trecătorilor și să sancționeze punctual întârzierele, pentru a respecta termenele.

Locuitorii din zonele Muncii și Dristor sunt printre primii pentru care apa curentă va veni curând prin țevile noi.

”S-au înlocuit plăcile uzate. Aștept să vină comisia, să o ia în primire. După care ne dă ok-ul să întregim conducta pentru a primi rețeaua. Asta se întâmplă pe 3 august”.

Pe Bulevardul Ferdinand, șantierul e deschis de 4 luni. Se schimbă și conductele și terasamentul tramvaiului. Termen limită este finalul lui 2027.