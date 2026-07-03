Potrivit comandantului Forțelor Sistemelor Fără Pilot ale Ucrainei, Robert „Madyar” Brovdi, operațiunea desfășurată în perioada 1-2 iulie a dus la scoaterea din funcțiune a 12 stații electrice și a unei stații de distribuție a gazelor, scrie Kiev Independent.

Conform oficialului ucrainean, zece dintre stațiile electrice lovite se află în Crimeea ocupată, iar câte una în Lugansk și Donețk. În plus, a fost atacată o stație de distribuție a gazelor din Lugansk și un depozit de combustibil al armatei ruse din Melitopol, în regiunea ocupată Zaporojie.

Comentând operațiunea, Brovdi a scris pe rețelele sociale: „Ce noapte cu lună, înstelată și senină... Moscova va cădea.”

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