Piersicile bine coapte pot fi transformate într-un nectar aromat și cremos, fără conservanți și cu un gust apropiat de cel al fructelor proaspete. Preparat acasă, acesta este ușor de făcut și poate fi păstrat pentru iarnă, atunci când piersicile nu mai sunt în sezon.

Ce ingrediente sunt necesare pentru nectarul de piersici

Pentru a face nectar de piersici, ai nevoie de:

Ingrediente

• 8 piersici proaspete

• zeama de la 1 lămâie

• 8-12 linguri de zahăr, adăugat după gust, dacă este necesar

• 4 căni de apă

Cum se prepară nectarul de piersici

Umple o oală mare cu apă și pune-o la fiert. Spală piersicile și crestează un „X” în partea de jos a fiecăreia. Astfel, coaja va fi mai ușor de îndepărtat. Pune piersicile în apa clocotită și lasă-le timp de 1 minut. Scoate-le apoi și pune-le într-un bol mare cu apă și gheață, pentru a opri procesul de gătire.

Când piersicile s-au răcit suficient pentru a putea fi manevrate, îndepărtează-le coaja, taie-le în jumătate și scoate sâmburii.

Pune câte două piersici în blender și adaugă 1 cană de apă. Mixează la viteză mare până când obții sucul de piersici. Toarnă-l printr-o sită fină și, cu ajutorul unei spatule, presează cât mai mult lichid prin sită. Pune sucul strecurat într-o oală în care îl vei fierbe la pasul următor. Repetă procesul de încă trei ori.

În oala cu suc, adaugă zeama de lămâie și zahărul, dacă este necesar, apoi adu amestecul la punctul de fierbere. După ce începe să fiarbă, ia oala de pe foc și lasă sucul să se răcească.

După ce s-a răcit, toarnă sucul în recipiente închise ermetic (autoarea a folosit borcane) și păstrează-l la frigider până când vrei să-l consumi. De asemenea, poate fi congelat sau conservat pentru a fi folosit ulterior.

Cum se aleg și se pregătesc piersicile

Pentru un nectar gustos, alege piersici bine coapte, aromate și suculente, dar care nu sunt prea moi sau lovite. Alege fructe fără zone mucegăite sau deteriorate, nici prea moi, dar nici prea ferme, astfel încât să fie totuși zemoase.

După ce s-au răcit, curăță piersicile de coajă, taie-le în jumătate și îndepărtează sâmburii. Fructele sunt apoi gata pentru a fi transformate în nectar.

Cum se obține consistența potrivită

Vei obține o consistență groasă dacă alegi piersici bine coapte, cu pulpa suficient de moale astfel încât să obții un suc gros. De aceea este important ca piersicile să fie ușor moi la atingere. Nectarul se obține prin amestecarea într-un blender a piersicilor alături de apă și puțin zahăr, așa că alege piersici cât mai parfumate și coapte, dar fără zone prea moi sau lovite.

Cantitatea de apă poate fi ajustată în funcție de cât de gros vrei să fie nectarul. Dacă preferi o băutură mai densă și cu gust intens de piersici, folosește mai puțină apă. Pentru o consistență mai fluidă, poți adăuga treptat puțină apă în plus.

Dacă vrei un nectar fin, trece toată compoziția rezultată printr-o sită fină. Vei obține o consistență fină și catifelată, fără să ai bucăți de pulpă sau firicele din bucățile de piersică.

Cum se pune nectarul în sticle

După ce nectarul s-a răcit, toarnă-l în sticle sau recipiente curate, care se închid ermetic. Dacă vrei să-l consumi în următoarele zile, păstrează sticlele la frigider.

Pentru păstrarea peste iarnă, nu este suficient să torni nectarul în sticle și să le închizi. Ar trebui să fierbi nectarul și să îl torni fierbinte în sticlele sterilizate (la fel și capacele) ca să se păstreze bine peste iarnă.

După ce sticlele și nectarul se răcesc, depozitează-le într-un loc ferit de căldură și lumină.

Cum se îndulcește

Poți îndulci nectarul cu zahăr, cu miere sau chiar cu îndulcitor, dacă preferi o variantă mai săracă în calorii. Alternativ, poți folosi alternative precum sirop de arțar sau de agave, de smochine sau orice îndulcitor lichid.

Pentru mai multă aromă, poți adăuga la fierbere un bastonaș de scorțișoară.