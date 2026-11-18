Strada a atras atenția prin atmosfera sa creativă, numărul tot mai mare de afaceri independente și varietatea restaurantelor, cafenelelor și barurilor deschise de antreprenori locali, potrivit The Star.

Potrivit publicației, una dintre cele mai vechi străzi din George Town traversează în prezent o perioadă de revitalizare, susținută în special de tineri antreprenori care au transformat spațiile vechi în locuri cu personalitate.

Printre afacerile care au contribuit la această schimbare se numără cafenele independente, baruri specializate în vinuri naturale, magazine cu haine și obiecte vintage, dar și restaurante care propun reinterpretări moderne ale preparatelor tradiționale malaeziene.

Time Out descrie strada drept un punct de plecare potrivit pentru cei care vor să descopere gastronomia și viața urbană din George Town. Străduțele din apropiere completează oferta, cu numeroase alte locuri care merită explorate.

Restaurante, cafenele și magazine care atrag turiștii

Printre localurile recomandate de publicație se află Rembar, un restaurant care propune preparate moderne din bucătăria Asiei de Sud-Est, și Ome by Spacebar Coffee, o cafenea menționată printre cele mai bune din lume.

Lista include și Mano Plus Select Store, un magazin cu produse ale unor branduri locale, obiecte de design pentru casă și suveniruri, precum și Sixth Sense, un butic de haine care comercializează articole din in, potrivite pentru clima tropicală.

O stradă cu o istorie de peste două secole

Beach Street datează din perioada 1786–1787 și a fost construită inițial de-a lungul liniei țărmului. La acea vreme, plaja se întindea chiar de-a lungul străzii, înainte ca dezvoltarea orașului să schimbe treptat aspectul zonei.

În clasamentul Time Out pentru 2026, primul loc a fost ocupat de Song Wat Road din Bangkok, Thailanda. Pe poziția a doua s-a clasat Golborne Road din Londra, iar pe locul al treilea, Fernández de Enciso din Buenos Aires, Argentina.