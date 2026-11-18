Alegerea specialiștilor britanici vine pe fondul interesului tot mai mare pentru ceea ce este creat de oameni, nu de algoritmi și de inteligența artificială. Creații făcute strict de noi vor fi tot mai mult apreciate și mai valoroase, cred aceștia.

Cuvântul anului – „Human”, adică uman, se referă, potrivit lexicografilor de la dicționarul Cambridge, la ceea ce „are calitățile, defectele și sentimentele specifice oamenilor, spre deosebire de zei, animale sau mașini”. Specialiștii britanici au descoperit în ultimul an o utilizare tot mai frecventă a cuvântului în expresii precum „creat de om” sau „scris de om”. Semn că am putea prețui mai mult un lucru tocmai pentru că știm că a fost făcut de o persoană și nu este o prelucrare a inteligenței artificiale.

Un domn în vârstă de 86 de ani este compozitor și susține că a lucrat cu artiști care veneau cu textele scrise cu ajutorul inteligenței artificiale. Unele reușite, altele...

Marin Voican: „Se cunosc, nu urmărește tema de la început. Sunt săraci în ceea ce privește descrierea. Inteligența artificială nu va fi niciodată cu un suflet ca al poetului sau scriitorului. Pentru cei care nu prea au talent, îi ajută”.

Iar tot mai multe companii recurg la IA pentru a genera imagini pentru promovarea produselor.

Dragoș Gheban, CEO companie de consultanță: „Dacă ar fi să facem o comparație, cred că putem asemăna ce se întâmplă acum cu preferința pentru «handmade», pentru că sunt multe produse care sunt marcate în ziua de astăzi ca fiind handmade și apreciem tocmai imperfecțiunile pe care le au produsele respective și asociem o valoare crescută cu faptul că au fost create de oameni și apreciem poate mai puțin lucrurile perfecte”.

Corespondent Știrile ProTV: „Cuvântul anului a fost ales dintr-o listă mai lungă. «Analog» a fost una dintre variantele luate în calcul, iar în contextul analizat se referă la activități care nu implică internetul sau tehnologia, ca alternativă la timpul petrecut în fața ecranelor. La polul opus a fost «agent», adică un sistem IA care poate lua decizii și îndeplini sarcini complexe, pe fondul unui interes mare pentru aceste instrumente”.