Potrivit Parchetului, tânăra a acționat în coordonare cu o persoană necunoscută care a contactat-o pe Telegram – cea mai populară rețea de socializare din Ucraina și Rusia – și i-a oferit 1.000 de dolari pentru a-l otrăvi pe combatantul columbian, al cărui contract cu armata ucraineană se încheiase, potrivit Agerpres.

Urmând instrucțiunile transmise de acea persoană necunoscută, tânăra ucraineancă a preluat dintr-o ascunzătoare dintr-un parc al capitalei ucrainene, Kiev, un recipient conținând substanța letală. Otrăvirea soldatului columbian a avut loc apoi în timp ce aceștia consumau alcool într-un apartament unde aveau o întâlnire.

Potrivit Parchetului ucrainean, după ce a băut lichidul în care i-a fost pusă otrava, cetățeanul columbian și-a pierdut cunoștința și a murit rapid. Tânăra a înregistrat imagini cu telefonul mobil și le-a trimis contactului rus ca dovadă că și-a îndeplinit misiunea de a ucide mercenarul columbian, pentru a putea primi cei 1.000 de dolari promiși.

Ea avea deja cazier pentru infracțiuni legate de droguri și este în prezent arestată fără drept de cauțiune și acuzată de crimă cu premeditare.

Potrivit Rusiei, numeroși mercenari columbieni luptă în rândurile armatei ucrainene. Ambasadorul rus la Bogota a susținut că Ucraina recrutează mercenari în Columbia inclusiv prin intermediul ambasadei sale în această țară, încălcând astfel Convenția de la Viena privind relațiile diplomatice.

Un astfel de combatant columbian, capturat de trupele ruse, a fost condamnat anul trecut la 28 de ani de închisoare pentru că a luptat alături de unitățile ucrainene în provincia rusă Kursk, unde armata ucraineană a ocupat în august 2024 un teritoriu pe care Rusia a reușit să-l elibereze abia în primăvara anului următor, cu mari sacrificii și cu sprijinul a mii de soldați nord-coreeni.

De asemenea, în august 2024, Serviciul Federal de Securitate rus (FSB) a deschis dosare penale pe numele altor doi columbieni, acuzați că au luptat ca mercenari în rândurile armatei ucrainene.

La puțin timp după invazia declanșată de Rusia pe 24 februarie 2022, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat un apel către cetățenii străini cu pregătire militară să vină în Ucraina în „legiunea internațională” a voluntarilor pentru a ajuta la apărarea acestei țări.