În tradiția creștină, acesta este cunoscut drept cel care a vestit venirea Mântuitorului Iisus Hristos și a pregătit oamenii pentru primirea mesajului Evangheliei.

Potrivit tradiției biblice, Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut în familia preotului Zaharia și a Elisabetei, descendentă din neamul lui Aaron. Venirea sa pe lume a fost anunțată de Arhanghelul Gavriil, care i-a vestit lui Zaharia că va avea un fiu, deși el și soția sa erau înaintați în vârstă. Pentru că s-a îndoit de cuvintele îngerului, Zaharia a rămas fără grai până în ziua nașterii copilului.

Sfântul Ioan Botezătorul este considerat ultimul mare proroc al Vechiului Testament și, în același timp, puntea de legătură dintre Vechiul și Noul Testament. În Sfânta Scriptură, el este numit „Înaintemergătorul Domnului”, deoarece misiunea sa a fost aceea de a pregăti calea pentru venirea lui Iisus Hristos și de a-i chema pe oameni la pocăință prin botezul în apele Iordanului.

Mesajul pe care îl transmitea mulțimilor era unul simplu, dar profund: „Pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția Cerurilor”, după cum consemnează Evanghelia după Matei. Momentul culminant al misiunii sale a fost botezul Mântuitorului Iisus Hristos în râul Iordan, eveniment care a marcat începutul activității publice a lui Hristos.

Conform tradiției creștine, zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul este legată de slujirea preotului Zaharia la Templu. Pe baza calculelor bisericești, Biserica a stabilit sărbătoarea zămislirii sale la 23 septembrie, iar nașterea este prăznuită nouă luni mai târziu, pe 24 iunie.

Moartea Sfântului Ioan Botezătorul

Sfântul Ioan Botezătorul și-a sfârșit viața ca martir al credinței. El a fost întemnițat din ordinul lui Irod Antipa, după ce a condamnat public relația acestuia cu Irodiada, soția fratelui său.

Potrivit relatărilor evanghelice, la un ospăț organizat cu prilejul zilei de naștere a lui Irod, Salomeea, fiica Irodiadei, a dansat în fața invitaților. Încântat de prestația ei, Irod i-a promis că îi va îndeplini orice dorință. La îndemnul mamei sale, tânăra a cerut capul Sfântului Ioan Botezătorul pe tipsie, iar conducătorul a dat ordin ca cererea să fie îndeplinită.

Secole mai târziu, în anul 362, în timpul împăratului Iulian Apostatul, mormântul Sfântului Ioan Botezătorul a fost profanat, iar o parte dintre sfintele sale moaște au fost distruse. Cele care au rămas au fost salvate și mutate mai întâi la Ierusalim, iar ulterior la Alexandria, unde au fost depuse într-un locaș de cult la 27 mai 395.

Legende și credințe populare despre Sfântul Ioan Botezătorul

De-a lungul timpului, în jurul Sfântului Ioan Botezătorul s-au născut numeroase legende și tradiții populare, transmise din generație în generație.

Una dintre cele mai cunoscute povești îl descrie pe Sfântul Ioan ca pe un pustnic care trăia retras în pădure, dedicându-se rugăciunii și pocăinței. După perioade îndelungate de reculegere, acesta pornea printre oameni purtând o cruce în mână și propovăduind apropierea Împărăției lui Dumnezeu. Potrivit tradiției, în acest fel ar fi avut loc și întâlnirea sa cu Mântuitorul Iisus Hristos.

În multe zone din sudul României, Sfântul Ioan Botezătorul este considerat unul dintre cei mai apropiați sfinți de Dumnezeu. În Bucovina există credința că el veghează asupra sufletelor și se îngrijește ca nimeni să nu părăsească această lume fără a primi Taina Botezului.

Tradiții de Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul

Sărbătoarea Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul, marcată în fiecare an pe 29 august, este cunoscută în tradiția populară sub mai multe denumiri: „Sfântul Ioan Cap Tăiat”, „Sântion de Toamnă”, „Crucea Mică” sau „Brumariul”.

Această zi este asociată cu post, rugăciune și reculegere. În trecut, mulți credincioși țineau un post aspru care începea pe 29 august și se încheia la sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, pe 14 septembrie. Tradiția era respectată în special de cei care doreau sănătate, iertarea păcatelor și ocrotire divină.

Sânzienele sau Drăgaica, sărbătoarea legată de Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul

În tradiția populară românească, ziua de 24 iunie este cunoscută nu doar ca Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, ci și ca sărbătoarea Sânzienelor sau Drăgaica.

Considerată una dintre cele mai frumoase sărbători ale verii, această zi este însoțită de numeroase obiceiuri și ritualuri păstrate mai ales în mediul rural. Tinerele necăsătorite culeg flori galbene de sânziene și împletesc cununi pe care le folosesc în diverse practici de aflare a ursitului.

În unele zone ale țării, coronițele sunt lăsate să plutească pe apele unui râu. Dacă acestea se opresc între crengi sau lângă pietre, semnul este interpretat ca unul favorabil pentru o căsătorie apropiată și fericită.

Totodată, în noaptea de 23 spre 24 iunie, fetele obișnuiesc să pună flori de sânziene sub pernă, în speranța că își vor visa viitorul soț.

Cele patru sărbători dedicate Sfântului Ioan Botezătorul

Sfântul Ioan Botezătorul este unul dintre cei mai cinstiți sfinți ai creștinismului, motiv pentru care calendarul ortodox îi dedică patru sărbători importante:

Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul – 23 septembrie;

Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul – 24 iunie;

Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul – 29 august;

Soborul Sfântului Ioan Botezătorul – 7 ianuarie.

De ce nu se spune „La mulți ani” pe 24 iunie

Deși pe 24 iunie este sărbătorită Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, această zi nu reprezintă onomastica persoanelor care poartă numele Ion, Ioana, Ioan, Oana sau alte derivate.

Potrivit tradiției ortodoxe, ziua în care sunt felicitați cei care poartă aceste nume este 7 ianuarie, când este prăznuit Soborul Sfântului Ioan Botezătorul. Din acest motiv, pe 24 iunie nu se obișnuiește transmiterea urărilor de „La mulți ani”, chiar dacă sărbătoarea este una de mare însemnătate religioasă.

Rugăciune către Sfântul Ioan Botezătorul

„Sfinte Prorocule Ioan, Înaintemergătorule și Botezătorule al lui Hristos, ascultă rugăciunile noastre și mijlocește pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Îndepărtează gândurile rele, adu pace în sufletele și casele noastre și călăuzește-ne pe calea credinței și a pocăinței.

Ajută-ne să ne curățim inimile de păcate și să urmăm învățăturile lui Hristos. Ocrotește-ne de primejdii, întărește-ne în încercări și luminează-ne pașii spre mântuire.

Sfinte Ioan Înaintemergătorule, fii alături de noi în toate zilele vieții noastre și roagă-te pentru sufletele noastre, ca să dobândim mila și iubirea lui Dumnezeu. Amin.”