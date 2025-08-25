Motocicliști, șoferi și polițiști față în față la Bacău. Exercițiu comun pentru siguranța rutieră și respect în trafic

eveniment, bacau, motociclisti

Poliţiştii, jandarmii și pompierii din Bacău au ieşit duminică în stradă. Din fericire a fost doar o iniţiativă a Inspectoratului Judeţean de Poliţie cu scopul de a atrage atenţia asupra dificultăţilor cu care se confruntă motocicliştii în trafic.

 A fost un exerciţiu comun din care participanţii la trafic, fie ei motociclişti, biciclişti sau şoferi, au avut multe de învăţat. Proiectului s-au alăturat şi membrii unui club de motociclişti din oraş.

Gabriel Dumitrache, purtător de cuvânt al IPJ Bacău: „Scopul acestui eveniment a fost de a aduce unii lângă ceilalţi atât şoferi cât şi motocicliştii. Este important ca respectul să fie reciproc şi fiecare să înţeleagă provocările de care au parte ceilalţi. Numărul motocicliştilor creşte de la an la an şi astfel adaptarea tuturor participanţilor la trafic este esenţială pentru ca fiecare deplasare să se încheie în siguranţă”.

Exerciţiul a stârnit interes din partea tuturor. Membrii unui club de motociclişti din oraş s-au alăturat proiectului şi au explicat celor prezenţi dificultăţile cu care se confruntă în trafic.

Ei spun că imaginea lor este una deformată de filme, în general, şi că membrii clubului sunt doar pasionaţi de călătoriile pe două roţi.

Au stat de vorbă cu şoferii, însă de departe cei mai încântaţi au fost copiii care au ţinut neapărat să pună întrebări despre motoare sau să facă fotografii cu cele mai spectaculoase exemplare.

Alexandru Popovici: „Îmi plac foarte mult motoarele şi abia aştept să cresc mare să îmi cumpăr şi eu unul. Nu ştiu cât de periculos este dar ştiu că îmi place şi vreau să pot conduce cât mai repede una”.

Codrin Atomei: „Tata îi mai claxonează când mergem cu maşina dar mie îmi plac. M-a lăsat să mă urc pe motor şi să fac poză. Chiar m-am distrat tare azi”.

Mulţi şoferi s-au oprit şi ei pentru câteva minute să stea de vorbă cu motocicliştii. Au fost discuţii prieteneşti iar la final şi-au strâns mâinile, fiecare urându-i celuilalt mulţi kilometri în siguranţă.

Ion Popescu, şofer: „Am de 30 de ani carnet şi nu am avut niciun accident. Sunt sigur că atenţia m-a ferit de incidente. Sunt sigur că aşa cum sunt şi motociclişti indisciplinaţi există poate şi mai mulţi şoferi pentru care nu contează decât propria siguranţă”.

Cătălin Andronici, şofer: „Nu am carnet decât de cinci ani dar de multe ori am tresărit când a trecut un motor foarte aproape de mine. Nu ştiu dacă e doar inconştienţă sau poate bravură dar cred că şi ei ar trebui să acorde respect şoferilor pentru propria lor siguranţă”.

Jandarmii şi pompierii s-au alăturat şi ei acestui proiect. Pompierii au venit cu o autospecială şi au explicat curioşilor manevre de prim ajutor. Pentru a atrage atenţia au descris consecinţele cele mai grave ale neatenţiei şi au explicat că urmările ignorării regulilor din trafic pot fi uneori iremediabile. Jandarmii au discutat şi ei cu şoferii şi motocicliştii. Misiunea lor a fost să explice tuturor ce au ei de făcut în situaţiile în care trebuie asigurată ordinea.

Alexandra Dănculea, IJJ Bacău: „Este important ca cetățenii să înțeleagă că jandarmii, polițiștii și pompierii formează o echipă dedicată siguranței și liniștii comunității. Ne dorim să fim percepuți ca un sprijin, nu ca o prezență restrictivă. Vom fi mereu acolo unde este nevoie de noi, pentru a proteja și a ajuta”.

În ciuda vremii capricioase, asistenţa a fost una numeroasă şi poliţiştii au spus că vor repeta aceste acţiuni pentru a spori siguranţa în trafic şi fiecare participant, fie pe două fie pe patru roţi, să ajungă cu bine la destinaţie.

