Vânătoare de mistreți la Sovata, încheiată cu un urs împușcat. S-a deschis dosar penal. Primarul invocă legitima apărare

Deși, cei prezenți invocă legitima apărare, anchetatorii au mai multe semne de întrebare. La rândul lor, activiștii de mediu susțin că există cazuri în care vânătorii folosesc autorizații pentru diverse animale pentru ca, în realitate, să caute, trofee interzise.

Partida de vânătoare a avut loc pe un fond cinegetic din Sovata, în județul Mureș. Asociația Vânătorilor Sportivi a confirmat că evenimentul a avut autorizație, însă cele 15 persoane, inclusiv primarul din Sovata, trebuiau să împuște, de fapt, porci mistreți.

În realitate, a fost doborât un urs de câteva sute de kilograme. Edilul susține că animalul, pe care nu se aștepta să-l întâlnească, l-a atacat, așa că a tras pentru că s-a simțit în pericol.



Fulop Lazlo, primar Sovata: „La a doua goană a ieșit un urs, i-am semnalizat sonor și vizibil prezența mea, era la o distanță de 25 de metri. A început să alerge după mine, mârâia și m-a atacat. Eu am fost nevoit, după ce am strigat la el, du-te de aici, de la o distanță de doi metri, să trag asupra lui. Am nimerit, a și căzut. Am anunțat organele de poliție."



Kincses Sandor, director DSV Mureş: „Un exemplar de urs brun, de 340 de kilograme, a fost împușcat în zona gâtului."

Procurorii au deschis acum un dosar penal pentru braconaj și uz de armă fără drept, deocamdată fără a învinui pe nimeni.

Cazul este încă în anchetă și nu se poate stabili dacă, în această situație, există vreo vină. Activiștii de mediu merg mai departe:



Mihai Goțiu, activist de mediu: „Mi-au mai fost semnalate cazuri în care se luau autorizații și se organizau partide de vânătoare la mistreți sau animale mai mici, și apoi se invoca această scuză, că ar fi fost atacat de urs. Într-un astfel de caz, ar trebui să urmeze un examen balistic, urmele care pot să confirme sau să infirme varianta pe care au spus-o cei care au participat la vânătoare."



Cristian Remus Papp, reprezentant WWF România: „Astfel de cazuri durează foarte mult, și câțiva ani de zile. De exemplu, am avut în 2013 un urs braconat în zona Maramureșului care a avut și un colar GPS, și, din păcate, nici până în ziua de azi nu știm cine a fost făptașul."

Claudiu Olenici, preşedinte Organizația pentru Combaterea Braconajului: „Se confundă intenționat animalele, sau este premeditată deja partida. Ursul, în general, atacă dacă dai nas în nas cu el, adică îl surprinzi la bârlog, îl surprinzi cu pui".

Toți cei prezenți la partida de vânătoare urmează să fie audiați.

