Momentul în care un bărbat beat zgârie mașina unui necunoscut, în Dolj, pentru că „a venit la o fată din satul lui”
Un tânăr din Dolj a fost reţinut, după ce a distrus maşina unui bărbat pe care nici măcar nu îl cunoaşte. O cameră de supraveghere l-a filmat seara, în timp ce îşi plimba câinele.
În imagini se observă cum se apropie de maşina parcată în faţa unei case şi o zgârie cu un briceag. Apoi îi spune proprietarului care a ieşit la poartă să nu mai treacă prin localitate. Suspectul era băut, aşa că la audierile care au urmat nu a fost coerent.
A spus că nu i-a convenit că păgubitul venise în vizită la o tânără din sat. Acum este acuzat de distrugere, iar paguba se ridică la câteva mii de lei.
Sursa: Pro TV
Etichete: accident, dolj, masini zgariate,
Dată publicare:
03-09-2025 17:42