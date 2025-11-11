Momente de panică într-un liceu din Torino. Un elev a îndreptat o armă spre profesorul de matematică. „A fost o glumă”

Momente de teroare s-au petrecut într-un liceu din Torino, unde un elev de 15 ani a îndreptat o armă spre profesorul său de matematică, chiar în timpul orei.

Incidentul a avut loc la Institutul „Giuseppe Peano”, în partea de nord a orașului, între cartierele Barriera di Milano și Borgo Vittoria. Totul s-a întâmplat în câteva secunde, dar a lăsat în urmă o atmosferă de teamă și confuzie, potrivit Giornalelavoce.

Elevul, aflat la bancă, ar fi scos din rucsac o armă-jucărie fără dopul roșu și, cu brațul întins, a mimat gestul de „încărcare”, ca și cum ar fi pregătit o armă adevărată. Profesorul, crezând că arma este reală, a rămas paralizat de frică. În clasă s-a făcut liniște: niciun cuvânt, nicio amenințare, doar privirea încremenită a profesorului și încordarea elevilor, care își țineau respirația. După câteva momente, băiatul a coborât arma și s-a așezat la loc.

Profesorul, vizibil șocat, a refuzat să ofere detalii despre incident, dar și-a exprimat dezamăgirea în fața directorului, care a reacționat imediat. La scurt timp, la solicitarea școlii, au sosit echipaje de poliție, care l-au identificat pe elev și l-au condus acasă pentru percheziții. Oamenii legii au vrut să verifice dacă existau și alte arme și să afle mai multe despre situația familială a minorului. Adolescentul a fost reclamat pentru amenințare și apoi eliberat în grija părinților.

„A fost doar o glumă, arma era falsă”, s-a justificat băiatul.

Școala, care are aproximativ 900 de elevi înscriși în liceul științific și în institutul tehnic, nu a anunțat încă măsuri disciplinare oficiale, însă o suspendare pare inevitabilă. Incidentul a amplificat temerile profesorilor, mulți dintre ei semnalând de mult timp o atmosferă tot mai tensionată în clase.

Dificultăți sociale și incidente minore de violență

Institutul „Peano” se află într-o zonă periferică marcată de dificultăți sociale și incidente minore de violență. În ultimii ani, mai mulți profesori au raportat probleme în gestionarea comportamentului elevilor, adesea victime ale bullyingului, chiar și în afara școlii. Unii vorbesc despre agresiuni verbale, cereri de bani de la colegi sau telefoane furate după ore. O situație care, spun ei, a fost agravată de lipsa resurselor și a sprijinului psihologic.

Cazul „Peano” survine la doar câteva zile după un incident similar – o acțiune punitivă împotriva unui profesor dintr-o altă școală torineză, aflată tot în aceeași zonă. Semn al unei neliniști tot mai adânci care afectează sistemul educațional și scoate la iveală fragilitatea școlilor din cartierele defavorizate.

