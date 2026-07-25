Apelul care sesiza producerea evenimentului a fost primit în dispeceratul ISU Bihor, în jurul orei 14:40, iar pentru gestionarea evenimentului, la faţa locului au fost mobilizate operativ şase echipaje de pompieri militari din cadrul Detaşamentelor 1 şi 2 Oradea, cu trei autospeciale de stingere, o autospecială tip ABROLL, o autospecială de primă cercetare şi evaluare CBRN (chimică, biologică, radiologică şi nucleară) şi o ambulanţă SMURD de prim ajutor calificat, scrie News.ro.

La sosirea forţelor de intervenţie, incendiul se manifesta deosebit de violent, fiind generalizat la întreaga hală şi existând pericolul de propagare la o construcţie învecinată.

În aceste momente, echipajele de pompieri acţionează pentru localizarea focarelor, misiunea fiind îngreunată de cantitatea mare de materiale combustibile din interiorul halei, care favorizează dezvoltarea violentă a arderii.

„În jurul orei 15:35, incendiul a fost localizat, cei peste 30 de pompieri militari continuând acţiunea de lichidare a focarelor”, precizează ISU Bihor.