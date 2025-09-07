Cum poți să vezi eclipsa totală de Lună din 7 septembrie 2025 în România. Tot ce trebuie să știi despre acest moment unic

Stiri Diverse
07-09-2025 | 13:42
eclipsa totala de luna
Shutterstock

Pe 7 septembrie 2025, cerul va oferi un spectacol rar printr-o eclipsă totală de Lună, vizibilă și din România. Acest fenomen spectaculos aduce momente deosebite pentru pasionații de astronomie.

autor
Anca Lupescu

În noaptea de 7 spre 8 septembrie, umbra Pământului va acoperi suprafața lunară, dând naștere unei eclipse totale de Lună.

Fenomenul se mai numește și „Lună sângerie”. În timpul unei eclipse de Lună, Pământul se află între Soare și Lună și blochează lumina solară. Astfel, Luna apare roșiatică, deoarece atmosfera Pământului lasă să treacă doar lumina roșie și portocalie. Iată cum poți să vezi eclipsa totală de Lună din 7 septembrie 2025 în România.

eclipsa de luna 14 martie 2025

Ce este o eclipsă totală de Lună

O eclipsă totală de Lună are loc atunci când Pământul trece între Lună și Soare, proiectându-și umbra asupra satelitului nostru natural. Orbita înclinată a Lunii împiedică producerea unei eclipse totale la fiecare Lună plină. Totuși, de aproximativ trei ori pe an, mecanica orbitală aduce Pământul, Luna și Soarele într-o aliniere perfectă, creând cadrul pentru un spectacol ceresc impresionant.

Citește și
Horoscop saptamanal
Horoscop săptămâna 1 - 7 septembrie 2025. Schimbări și noi perspective pentru fiecare zodie

În timpul eclipsei totale vei observa cum Luna capătă o nuanță roșu-ruginie atunci când intră în partea cea mai adâncă a umbrei Pământului, numită umbră. Această strălucire roșie este cauzată de fenomenul de împrăștiere Rayleigh: lumina albastră este dispersată de particulele din atmosferă, în timp ce undele roșii, mai lungi, trec aproape neafectate.

În timpul eclipsei totale, Luna este cufundată în aceste lungimi de undă roșii, devenind roșu-intensă — fenomen cunoscut sub numele de „Lună sângerie”.

Eclipsa totală de Lună are loc duminică, pe 7 septembrie 2025. Aceasta este a doua și ultima eclipsă de Lună a anului. O astfel de eclipsă totală durează 82 de minute, până când partea cea mai adâncă a umbrei Pământului începe să se retragă de pe discul lunar.

Eclipsa va putea fi văzută și din România, chiar la începutul serii și este prima eclipsă totală de Lună vizibilă din țară din ultimii șase ani. Următoarea eclipsă totală de Lună care va putea fi vizibilă din România va avea loc pe 31 decembrie 2028.

Aproximativ 5,8 miliarde de oameni — circa 76% din populația globului — din Australia, Asia, Africa și Europa de Est vor putea urmări eclipsa totală a de la început până la sfârșit.

Observarea unei eclipse totale de Lună nu prezintă niciun risc pentru vedere, spre deosebire de o eclipsă solară, așa că poate fi privită cu ochiul liber, cu binoclul sau prin telescop.

Tipuri de eclipsă de Lună

O eclipsă de Lună are loc atunci când Pământul se află direct între Soare și Lună, blocând lumina solară și aruncând o umbră peste suprafața Lunii.

Există trei tipuri principale:

Eclipsă totală de Lună – Luna este complet acoperită de umbra Pământului, căpătând adesea o nuanță roșiatică intensă.

Eclipsă parțială de Lună – Doar o parte a Lunii intră în umbra Pământului, creând un segment întunecat vizibil.

Eclipsă penumbrală de Lună – O apariție mai subtilă, când Luna traversează partea exterioară a umbrei Pământului, ceea ce duce la o estompare slabă a luminii.

Eclipsele de Lună sunt uneori numite „Luni sângerii” datorită culorii roșiatice a Lunii în timpul fenomenului.

Este doar refracția luminii prin atmosfera Pământului – același efect care ne dă apusurile roșii.

Această nuanță roșiatică este rezultatul unui fenomen numit „dispersia Rayleigh”, care face ca cerul să fie albastru și apusurile roșii. Lumina cu lungime de undă mai scurtă (albastră) este dispersată mai mult, permițând luminii cu lungime de undă mai lungă (roșie) să rămână vizibilă.

În timpul unei eclipse de Lună, lumina care luminează Luna a trecut prin atmosfera Pământului. Este ca și cum fiecare răsărit și apus de pe Pământ ar fi proiectat pe suprafața Lunii.

eclipsa totala de luna

Cum poți să vezi eclipsa totală de Lună din 7 septembrie 2025 în România

Pentru a observa cel mai bine eclipsa, mergi undeva înainte de ora 19:30, cu o vizibilitate cât mai clară a orizontului, astfel încât să poți vedea Luna imediat ce răsare. Într-un oraș, asta ar putea fi un deal sau un punct panoramic.

Binoclurile sau un telescop sunt utile dacă le ai, iar spre deosebire de eclipsele de Soare, care sunt periculoase pentru ochi, eclipsele de Lună nu îți vor afecta vederea, deoarece lumina reflectată de Lună nu este suficient de intensă.

Norii pot afecta vizibilitatea, așa că verifică prognoza meteo înainte.

Legende și superstiții despre eclipsa totală de Lună

De secole, „eclipsele totale de Lună” au inspirat mituri, cântece și chiar filme. De-a lungul secolelor, oamenii din întreaga lume au încercat să explice dispariția temporară a Lunii în timpul unei eclipse totale. Fenomenul astronomic era adesea privit cu teamă, dar uneori și cu uimire. Iată două exemple de povești străvechi:

Zeița Lunii

Imperiul Inca, o civilizație vastă din America de Sud, a prosperat din secolul al XV-lea până la cucerirea spaniolă din anii 1530.

Incașii o numeau pe zeița Lunii Mama Quilla și credeau că ea plânge lacrimi de argint. Ei considerau că eclipsele lunare erau provocate de un animal sau un șarpe care o ataca pe Mama Quilla. Obiceiul lor era să facă mult zgomot pentru a alunga eclipsa.

În mituri, animalul era adesea un jaguar care ataca Luna, iar culoarea roșie se explica prin atacul acestuia. Totuși, războinicii incași reușeau să „sperie” prădătorul prin zgomot și prin stârnirea câinilor să urle și să latre.

Regele-surogat

Prima mare civilizație a lumii s-a dezvoltat în Mesopotamia, în sud-vestul Asiei, iar influența acesteia s-a răspândit în Egipt, zona Mediteranei și Orientul Mijlociu, din preistorie până la cucerirea arabă din secolul al VII-lea.

Mesopotamienii credeau că, în timpul unei eclipse totale de Lună, aceasta era atacată, iar prin asociere, și regele lor era în pericol. Ei puteau prezice fazele Lunii și știau când urma să se producă o eclipsă totală. Pentru a-și proteja regele, îl ascundeau și numeau un suveran temporar. După ce eclipsa trecea, adevăratul rege revenea pe tron.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: fenomen astronomic, eclipsa de luna, eclipsa, Eclipsa totala,

Dată publicare: 07-09-2025 13:42

Articol recomandat de sport.ro
Cât costă rochia purtată de Aryna Sabalenka după câștigarea US Open 2025
Cât costă rochia purtată de Aryna Sabalenka după câștigarea US Open 2025
Citește și...
Eclipsă de Lună pe 7 septembrie 2025. Cum poate fi văzută LIVE eclipsa totală de Lună Sângerie
Stiri Stiinta
Eclipsă de Lună pe 7 septembrie 2025. Cum poate fi văzută LIVE eclipsa totală de Lună Sângerie

Pe 7 septembrie 2025, cerul va fi martorul unei eclipse totale de Lună, cunoscută sub numele de „Lună Sângerie”. Fenomenul poate fi urmărit în direct din România, oferind un spectacol vizual impresionant și un moment unic pentru pasionații de astronomie.

Horoscop săptămâna 1 - 7 septembrie 2025. Schimbări și noi perspective pentru fiecare zodie
Stiri Diverse
Horoscop săptămâna 1 - 7 septembrie 2025. Schimbări și noi perspective pentru fiecare zodie

Horoscopul săptămânii 1 – 7 septembrie 2025 vine cu o energie intensă, marcată de mișcările retrograde ale lui Saturn și Uranus, dar și de Luna Plină și Eclipsa Totală de Lună din Pești.  

Când va avea loc cea mai lungă eclipsă solară a secolului. Pământul se va întuneca pentru șase minute
Stiri Stiinta
Când va avea loc cea mai lungă eclipsă solară a secolului. Pământul se va întuneca pentru șase minute

Pe 2 august 2027, lumea va asista la unul dintre cele mai spectaculoase evenimente astronomice din ultima vreme, o eclipsă totală de soare ce va dura șase minute.

Analiză Business Insider: Evenimentul global care ar „face de rușine” taxele vamale impuse de Trump
Stiri Economice
Analiză Business Insider: Evenimentul global care ar „face de rușine” taxele vamale impuse de Trump

Într-o lume deja zguduită de șocuri economice - de la cele din pandemie până la tarifele vamale radicale impuse de Trump - există un scenariu care le-ar eclipsa pe toate: o invazie chineză a Taiwanului.

Cum s-a văzut eclipsa parțială de Soare în toată lumea. Ar fi trebuit să fie vizibilă și în România dacă cerul nu era înnorat
Stiri Diverse
Cum s-a văzut eclipsa parțială de Soare în toată lumea. Ar fi trebuit să fie vizibilă și în România dacă cerul nu era înnorat

Soarele a atras, sâmbătă, numeroase priviri cu traseul acoperit de o eclipsă parțială, vizibilă în Europa, vestul Africii, estul Americii de Nord și nordul Asiei.

Recomandări
Parlamentul dezbate cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR. Opoziția cere amânarea votului
Stiri Politice
Parlamentul dezbate cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR. Opoziția cere amânarea votului

Parlamentul a început dezbaterea celor patru moţiuni de cenzură depuse împotriva Guvernului Bolojan în urma angajării răspunderii pe pachetul 2 de măsuri fiscale. Opoziţiei cere amânarea ședinței pentru luni, chiar dacă cvorumul este deja asigurat.

Daniel David, cu o zi înainte de începerea școlii: Profesorii au o datorie legală și morală față de copii
Stiri Educatie
Daniel David, cu o zi înainte de începerea școlii: Profesorii au o datorie legală și morală față de copii

Cu o zi înainte de începerea anului școlar, ministrul Educației a transmis un mesaj în care spune că profesorii au o datorie legală și morală față de elevi și că îi așteaptă pe copiii luni, 8 septembrie, la școală.

Tot mai mulți absolvenți de liceu aleg să își amâne studiile universitare. Ce planuri au cei care nu se înscriu la facultate
Stiri Educatie
Tot mai mulți absolvenți de liceu aleg să își amâne studiile universitare. Ce planuri au cei care nu se înscriu la facultate

Admiterea de toamnă în multe universități din țară vine cu mii de locuri disponibile, dar cu un număr redus de candidați pentru că sunt tot mai puțini absolvenți de liceu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 07 Septembrie 2025

02:07:01

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E17

22:06

Alt Text!
I like IT
Ediția 17 - 2025

22:31

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28