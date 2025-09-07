Cum poți să vezi eclipsa totală de Lună din 7 septembrie 2025 în România. Tot ce trebuie să știi despre acest moment unic

Pe 7 septembrie 2025, cerul va oferi un spectacol rar printr-o eclipsă totală de Lună, vizibilă și din România. Acest fenomen spectaculos aduce momente deosebite pentru pasionații de astronomie.

În noaptea de 7 spre 8 septembrie, umbra Pământului va acoperi suprafața lunară, dând naștere unei eclipse totale de Lună.

Fenomenul se mai numește și „Lună sângerie”. În timpul unei eclipse de Lună, Pământul se află între Soare și Lună și blochează lumina solară. Astfel, Luna apare roșiatică, deoarece atmosfera Pământului lasă să treacă doar lumina roșie și portocalie. Iată cum poți să vezi eclipsa totală de Lună din 7 septembrie 2025 în România.

Getty

Ce este o eclipsă totală de Lună

O eclipsă totală de Lună are loc atunci când Pământul trece între Lună și Soare, proiectându-și umbra asupra satelitului nostru natural. Orbita înclinată a Lunii împiedică producerea unei eclipse totale la fiecare Lună plină. Totuși, de aproximativ trei ori pe an, mecanica orbitală aduce Pământul, Luna și Soarele într-o aliniere perfectă, creând cadrul pentru un spectacol ceresc impresionant.

În timpul eclipsei totale vei observa cum Luna capătă o nuanță roșu-ruginie atunci când intră în partea cea mai adâncă a umbrei Pământului, numită umbră. Această strălucire roșie este cauzată de fenomenul de împrăștiere Rayleigh: lumina albastră este dispersată de particulele din atmosferă, în timp ce undele roșii, mai lungi, trec aproape neafectate.

În timpul eclipsei totale, Luna este cufundată în aceste lungimi de undă roșii, devenind roșu-intensă — fenomen cunoscut sub numele de „Lună sângerie”.

Eclipsa totală de Lună are loc duminică, pe 7 septembrie 2025. Aceasta este a doua și ultima eclipsă de Lună a anului. O astfel de eclipsă totală durează 82 de minute, până când partea cea mai adâncă a umbrei Pământului începe să se retragă de pe discul lunar.

Eclipsa va putea fi văzută și din România, chiar la începutul serii și este prima eclipsă totală de Lună vizibilă din țară din ultimii șase ani. Următoarea eclipsă totală de Lună care va putea fi vizibilă din România va avea loc pe 31 decembrie 2028.

Aproximativ 5,8 miliarde de oameni — circa 76% din populația globului — din Australia, Asia, Africa și Europa de Est vor putea urmări eclipsa totală a de la început până la sfârșit.

Observarea unei eclipse totale de Lună nu prezintă niciun risc pentru vedere, spre deosebire de o eclipsă solară, așa că poate fi privită cu ochiul liber, cu binoclul sau prin telescop.

Tipuri de eclipsă de Lună

O eclipsă de Lună are loc atunci când Pământul se află direct între Soare și Lună, blocând lumina solară și aruncând o umbră peste suprafața Lunii.

Există trei tipuri principale:

• Eclipsă totală de Lună – Luna este complet acoperită de umbra Pământului, căpătând adesea o nuanță roșiatică intensă.

• Eclipsă parțială de Lună – Doar o parte a Lunii intră în umbra Pământului, creând un segment întunecat vizibil.

• Eclipsă penumbrală de Lună – O apariție mai subtilă, când Luna traversează partea exterioară a umbrei Pământului, ceea ce duce la o estompare slabă a luminii.

Eclipsele de Lună sunt uneori numite „Luni sângerii” datorită culorii roșiatice a Lunii în timpul fenomenului.

Este doar refracția luminii prin atmosfera Pământului – același efect care ne dă apusurile roșii.

Această nuanță roșiatică este rezultatul unui fenomen numit „dispersia Rayleigh”, care face ca cerul să fie albastru și apusurile roșii. Lumina cu lungime de undă mai scurtă (albastră) este dispersată mai mult, permițând luminii cu lungime de undă mai lungă (roșie) să rămână vizibilă.

În timpul unei eclipse de Lună, lumina care luminează Luna a trecut prin atmosfera Pământului. Este ca și cum fiecare răsărit și apus de pe Pământ ar fi proiectat pe suprafața Lunii.

Shutterstock

Cum poți să vezi eclipsa totală de Lună din 7 septembrie 2025 în România

Pentru a observa cel mai bine eclipsa, mergi undeva înainte de ora 19:30, cu o vizibilitate cât mai clară a orizontului, astfel încât să poți vedea Luna imediat ce răsare. Într-un oraș, asta ar putea fi un deal sau un punct panoramic.

Binoclurile sau un telescop sunt utile dacă le ai, iar spre deosebire de eclipsele de Soare, care sunt periculoase pentru ochi, eclipsele de Lună nu îți vor afecta vederea, deoarece lumina reflectată de Lună nu este suficient de intensă.

Norii pot afecta vizibilitatea, așa că verifică prognoza meteo înainte.

Legende și superstiții despre eclipsa totală de Lună

De secole, „eclipsele totale de Lună” au inspirat mituri, cântece și chiar filme. De-a lungul secolelor, oamenii din întreaga lume au încercat să explice dispariția temporară a Lunii în timpul unei eclipse totale. Fenomenul astronomic era adesea privit cu teamă, dar uneori și cu uimire. Iată două exemple de povești străvechi:

Zeița Lunii

Imperiul Inca, o civilizație vastă din America de Sud, a prosperat din secolul al XV-lea până la cucerirea spaniolă din anii 1530.

Incașii o numeau pe zeița Lunii Mama Quilla și credeau că ea plânge lacrimi de argint. Ei considerau că eclipsele lunare erau provocate de un animal sau un șarpe care o ataca pe Mama Quilla. Obiceiul lor era să facă mult zgomot pentru a alunga eclipsa.

În mituri, animalul era adesea un jaguar care ataca Luna, iar culoarea roșie se explica prin atacul acestuia. Totuși, războinicii incași reușeau să „sperie” prădătorul prin zgomot și prin stârnirea câinilor să urle și să latre.

Regele-surogat

Prima mare civilizație a lumii s-a dezvoltat în Mesopotamia, în sud-vestul Asiei, iar influența acesteia s-a răspândit în Egipt, zona Mediteranei și Orientul Mijlociu, din preistorie până la cucerirea arabă din secolul al VII-lea.

Mesopotamienii credeau că, în timpul unei eclipse totale de Lună, aceasta era atacată, iar prin asociere, și regele lor era în pericol. Ei puteau prezice fazele Lunii și știau când urma să se producă o eclipsă totală. Pentru a-și proteja regele, îl ascundeau și numeau un suveran temporar. După ce eclipsa trecea, adevăratul rege revenea pe tron.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













