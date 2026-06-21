Asta cred participanții la Festivalul Lampioanelor din București, inspirat dintr-o tradiție budistă veche de două milenii, potrivit căreia apa aduce lumină și înțelepciune în viețile oamenilor. La fel ca la alte sărbători asiatice din Japonia, Malaezia și Sri Lanka, mii de lampioane albe au călătorit și pe lacul Titan până noaptea târziu.

Cel puțin zece mii de dorințe, luminate discret de bateriile lampioanelor de hârtie, au plecat din mâinile oamenilor pe luciul lacului Titan.

Florin Pandele, organizator: Pe viitor ne dorim să ajungem și în alte orașe cu acest eveniment. Suntem foarte ceruți și în restul țării.

Ideea luminilor lansate pe apă a ajuns în Capitală de la 9 mii de kilometri distanță. Japonezii cred că prin Festivalul Lanternelor Plutitoare deschid calea celor dispăruți spre odihnă veșnică. Milioane de lampioane au călătorit în ultimii ani pe râul din Hiroshima, în memoria celor 140 de mii de victime ale bombei atomice.

În București, fiorul spiritual al momentului i-a lăsat aproape fără cuvinte pe unii participanți. În alte cazuri, efectul a fost contrar.

Cât costă un lampion

La festivalul dorințelor au fost permise doar lampioane de apă pe baterii, cumpărate cu 50 de lei de la fața locului sau aduse de acasă. Din păcate, unii au lansat în mijlocul parcului Titan lampioane zburătoare, cu flacără deschisă.

Asta, în ciuda avertismentelor organizatorilor privind incendiile de vegetație.

Corespondent Știrile ProTV: Poate vă întrebați unde se duc lampioanele, când se duc. Nu în adâncuri. Deși bateriile rezistă cel puțin 48 de ore pe apă, ele sunt culese în fiecare noapte de organizatori de pe luciul lacului cu un fel de plasă. Majoritatea sunt donate de meșteri lemnari, care le vor primi înapoi și le vor schimba hârtia, ca să aibă loc listele cu dorințe de anul viitor.

Wishfest continuă cu muzică live, standuri cu bijuterii unicat și mâncare din toate colțurile lumii, până noaptea târziu.