Lacul Titan din Capitală s-a transformat într-o ”mare de dorințe”. Oamenii și-au scris gândurile pe lampioane

Oamenii și-au scris gândurile pe lampioane, care au luminat parcul ca într-un film de dragoste.

Astfel de dorințe, parcă pregătite pentru trecerea în noul an, au fost trimise pe lacul Titan din Capitală, care s-a transformat în acest weekend într-o mare de aspirații.



Fete: „Am făcut un contract cu ea. Că rămânem prietene toată viața”.

Reporter: Ce frumos, de cât timp sunteți prietene? –

Fete: 21 de ani. ”Avem inclusiv o poză când eram bebei și ne întindeam una după alta, în brațele mamelor noastre.”

Fiecare dorință a fost scrisă pe un lampion, care a luminat întinderea de apă.



Fată: „Este lampionul nostru, suntem 4 și eu am scris că doresc să găsesc pe cineva care să mă facă fericită și să găsesc un job care să-mi placă și să am timp să-mi fac și hobby-urile mele. Am scris aici, este numele grupului nostru și am scris: „I love Stincies”, noi suntem Stincies”.

Unii și-au împărțit aspirațiile cu cei dragi.

Însă, au fost mulți care și-au păstrat dorințele pentru ei.



Adolescentă: „Dorințele nu se spun. Dacă le spui nu se îndeplinesc.”

Poveștile oamenilor de aici m-au inspirat și pe mine să-mi pun o dorință pe un lampion, așa că am luat o foaie și acum, după ce m-am gândit bine, o să încep să scriu. Dorința e pusă - și n-o s-o spunem, pentru că altfel nu se îndeplinește - lampionul e asamblat, așa că tot ce mai rămâne este să-l lansăm pe apă.

Wishfest continuă și în această seară în Parcul Titan. Experiența costă 50 de lei.

