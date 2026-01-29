Autoritățile atrag atenția că oricine poate deveni o țintă, indiferent de zona în care locuiește. În Franța se înregistrează anual peste 200.000 de spargeri, dintre care 218.700 doar în 2024, relatează RMC Conso.

Metoda „foii albe” este una simplă: o foaie, de regulă format A4, este introdusă în fanta cutiei poștale, rămânând parțial vizibilă. După câteva zile, hoții revin pentru a verifica situația. Dacă foaia se află în continuare acolo, concluzia este că locatarii nu și-au ridicat corespondența și sunt plecați, moment considerat oportun pentru comiterea unei spargeri.

Jandarmeria din Yonne a avertizat recent, printr-o postare pe Facebook, asupra revenirii acestui mod de operare.

Metoda este ușor de aplicat în cazul caselor, unde cutiile poștale sunt amplasate la exterior, însă hoții au găsit soluții și pentru apartamente. Potrivit unui polițist citat de RMC Conso, unii infractori introduc telefonul mobil prin fanta cutiei poștale și fotografiază corespondența din interior, pentru a identifica numele și localizarea apartamentului în clădire.

Deși este din nou în atenția autorităților, această tehnică nu este una nouă. Ea a mai fost raportată în trecut în mai multe regiuni. Autoritățile recomandă ca, în cazul în care este descoperită o foaie albă ieșind din cutia poștală, să fie contactată imediat poliția sau jandarmeria locală. De asemenea, foaia nu ar trebui lăsată pe loc: aceasta trebuie îndepărtată fără a fi atinsă direct, de preferat cu mănuși, introdusă într-un plic fără a fi îndoită și predată poliției. Aruncarea ei la gunoi este posibilă, însă poate duce la pierderea unor probe importante, precum amprentele.

În cazul în care proprietarii lipsesc de acasă, este recomandat să își informeze vecinii despre această metodă și să verifice, la rândul lor, cutiile poștale din zonă. Orice situație suspectă ar trebui semnalată imediat autorităților.

