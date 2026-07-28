„Dacă ești român, ar trebui să fii foarte mândru de ceea ce voi spune. Tocmai ce am vorbit cu menajerele din hotelul în care stau în România și ele nu sunt din România, ele sunt din Nepal și am început să vorbim despre România pentru că am fost în această țară de multe ori. Are un loc special în inima mea. Este un loc fenomenal plin de oameni fenomenali.”, a precizat influencerul în cadrul unui videoclip postat pe pagina lui de Facebook.

El a povestit că persoanele cu care a discutat i-au spus că România este una dintre cele mai sigure țări din Europa.

„Și ei mi-au spus în felul următor - este cea mai sigură țară din Europa - și sunt de acord fără nicio îndoială. Spun asta de mulți ani. Acești nepalezi au spus că au lucrat în cinci țări diferite în Europa și din punct de vedere al siguranței, nu există niciun loc precum România.”, a mai precizat el.

„Cea cu care am discutat era o fată. Ea mi-a spus că merge pe stradă noaptea cu căștile pe urechi și nu mă gândesc la nimic. Nu mi-a trecut prin minte că ar putea să vină cineva după mine, sau să mi se fure telefonul, geanta.”, a povestit influencerul.

Acesta a mai spus că a discutat și cu un angajat care a lucrat în alte țări europene.

„De asemenea, am stat de vorbă și cu un băiat care a spus că a lucrat în unele dintre cele mai rele țări din Europa și a început să le numească. Eu nu vă voi spune care sunt, dar sigur știți care sunt.Totodată, el a mai zis că nu a știut la ce să se aștepte când a venit în România. Dar a realizat că este complet opusul la ceea ce a auzit.”, a mai precizat el.

Acesta a mai adăugat că experiența sa personală în România a fost similară.

„Și asta a fost ceea ce am simțit și eu prima oară când am venit în România.”, a mai spus el.

Mesajul transmis românilor s-a încheiat cu un apel la aprecierea modului în care țara este percepută de străini.

„Dar românilor, știu că lucrurile sunt dificile câteodată la voi în țară, dar ar trebui să fiți foarte mândri de modul în care străinii se simt atunci când vin la voi în țară pentru că faceți o treabă foarte bună.”, a conchis influencerul.