Tatăl jucătorului a decedat în noaptea de vineri spre sâmbătă, la vârsta de 68 de ani, într-o clinică din oraşul său natal, Rosario. Cauza decesului nu a fost dezvăluită, potrivit News.ro.

Starul argentinian a sosit cu un avion privat din Statele Unite împreună cu partenera sa, Antonella Roccuzzo, şi copiii lor, majoritatea îmbrăcaţi în negru, notează AFP.. După aterizarea la ora 20:40, ora locală, potrivit autorităţilor aeroportuare, Messi s-a urcat într-o dubă escortată de maşini de poliţie.

Înmormântarea lui Jorge Messi va avea loc duminică, într-un cadru privat, în Pérez, o localitate din apropierea oraşului său natal Rosario, la nord de Buenos Aires, la care vor participa Lionel Messi şi familia sa, a aflat AFP de la oficialii locali.Federaţia Argentiniană de Fotbal şi Barça, care l-a primit pe Messi la vârsta de 13 ani, au fost printre primele care şi-au transmis condoleanţe. „FC Barcelona îi mulţumeşte lui Jorge Messi pentru angajamentul său faţă de clubul nostru, pentru că i-a încredinţat începuturile şi anii strălucitori ai carierei de fotbal a fiului său, Leo”, a scris clubul Blaugrana într-un comunicat.

Inter Miami pierde fără starul său

La Inter Miami, unde Messi joacă din 2023, colegii săi s-au confruntat sâmbătă cu Monterrey, ei evoluând cu banderolă neagră. Jucând fără starul său internaţional, Miami a pierdut cu 1-2. În timpul acestui meci, argentinianul Rodrigo de Paul, care a marcat golul lui Miami, şi-a scos tricoul cu numărul 7 şi a arătat un tricou cu numărul 10, pentru a-şi exprima sprijinul pentru Messi.

Figură tutelară de-a lungul carierei fiului său, Jorge Messi a fost primul său antrenor, tatăl care a lăsat totul pentru a-l însoţi în Spania, apoi agentul care a negociat contracte astronomice în numele său."Tatăl meu m-a ajutat foarte mult. Este foarte critic cu mine. Acest lucru m-a făcut să vreau mereu să mă depăşesc", a declarat Messi.

Metalurgist în Rosario, la 340 km nord de Buenos Aires, Jorge a antrenat echipe de tineret la micul club Grandoli din Rosario. El a fost cel care i-a dat viitorului căpitan al Argentinei startul, la vârsta de patru ani, pe „potreros”-urile cartierului său, acele terenuri virane şi denivelate unde jucau copiii argentinieni.

Un sprijin în anii dificili

﻿Viaţa sa s-a schimbat dramatic în 2000, când FC Barcelona l-a invitat pe tânărul minune, pe atunci în vârstă de 13 ani, să se mute în Catalonia pentru a-şi continua tratamentul pentru o deficienţă de creştere, jucând în acelaşi timp pentru echipele de tineret ale clubului.Jorge şi-a lăsat apoi în urmă locul de muncă stabil din Argentina, soţia şi ceilalţi trei copii şi s-a stabilit în Spania cu Lionel.„Când ajungeam la Barcelona, ​​mă încuiam în camera mea ca să plâng singur, iar tatăl meu făcea la fel, fără să-l văd sau crezând că nu-l văd. Amândoi ne comportam ca şi cum am fi bine, dar eram într-o stare proastă”, a spus Messi într-un interviu acordat când avea 20 de ani.

Controverse

Ulterior, Jorge a semnat primul contract al fiului său cu FC Barcelona, ​​devenind agentul şi unicul său reprezentant, mai întâi la Barcelona, ​​apoi la Paris SG şi la Miami.

„În ziua în care Leo va înceta să mai joace, cred că o parte din vis se va nărui pentru mine şi voi înceta să mă uit la fotbal”, a declarat el pentru revista Kicker în 2013. A murit înainte ca Messi să-şi anunţe retragerea.Viaţa sa, însă, nu a fost lipsită de controverse. În 2013, tatăl şi fiul au fost acuzaţi de instanţele spaniole că au folosit o schemă între 2007 şi 2009 pentru a colecta drepturile de imagine ale fotbalistului, în timp ce au evitat impozitele în Spania. Cazul a fost soluţionat în 2017 după amenzi de milioane de euro, dar ambii au evitat închisoarea.În urma unei plângeri, au fost din nou urmăriţi penal în 2019 pentru presupuse infracţiuni împotriva trezoreriei publice, fraudă şi spălare de bani, dar cazul a fost clasat în 2021, instanţa recunoscând că nicio faptă penală nu le poate fi atribuită.