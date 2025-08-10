Mel Gibson anunță continuarea filmului „Patimile lui Hristos”. Când va ajunge în cinematografe. VIDEO

10-08-2025 | 12:11
Gibson
Continuarea filmului „The Passion of the Christ” (2004) va fi lansată în două părți, potrivit site-ului american Deadline.

Claudia Alionescu

Intitulată „The Resurrection of Christ”, prima parte a filmului va fi difuzată pe 26 martie 2027, Vinerea Mare, iar cea de-a doua pe 6 mai, Ziua Înălțării, la 40 de zile distanță.

Două date de mare semnificație religioasă.


Detaliile scenariului, scris în colaborare cu Randall Wallace („We Were Soldiers”), nu au fost încă dezvăluite.

Având în vedere povestea primului film, care a abordat crucificarea lui Iisus Hristos într-un mod pe cât de impresionant din punct de vedere vizual, pe atât de brutal, noua intrigă se va concentra pe învierea lui Hristos.

sâmbătare mare
Sâmbăta Mare, ziua tăcerii adânci. Tradiții și obiceiuri: cum își grăbesc căsătoria fetele singure

Regizorul a descris proiectul drept „o călătorie acidă”.

The Passion of the Christ” a avut un succes uriaș, fiind în prezent unul dintre cele mai profitabile filme din toate timpurile la box office-ul american, cu încasări de peste 600 de milioane de dolari în întreaga lume.

De asemenea, filmul a fost puternic criticat pentru scenele sale de violență extremă și pentru portretizarea unor personaje evreiești ca fiind principalii instigatori ai crucificării lui Iisus Hristos.

Într-un interviu acordat podcastului „The Joe Rogan Experience”, Mel Gibson a dezvăluit că Jim Caviezel, actorul care l-a interpretat pe Iisus Hristos în primul film, va fi întinerit digital pentru a-și relua rolul.

Regizorul a anunțat că își va continua activitatea cu compania de producție Lionsgate, care i-a produs și ultimele două filme, drama nominalizată la Oscar „Hacksaw Ridge”, cu Andrew Garfield, și thrillerul „Flight Risk”, cu Mark Wahlberg.

Gibson a regizat filmul „Patimile lui Hristos” după propriul scenariu, scris împreună cu Benedict Fitzgerald, și a fost și producător.

Maia Morgenstern a interpretat-o pe Fecioara Maria, iar Monica Bellucci a jucat rolul Mariei Magdalena.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 10-08-2025 11:38

Sâmbăta Mare este ultima zi din Postul Paștelui și ziua în care toți credincioșii așteaptă Învierea lui Iisus. În această zi, credincioşii se roagă, îşi amintesc de patimile suferite de Hristos pentru mântuirea omenirii.

Sâmbăta Mare, ziua tăcerii adânci. Tradiții și obiceiuri: cum își grăbesc căsătoria fetele singure
Stiri Sociale
Sâmbăta Mare, ziua tăcerii adânci. Tradiții și obiceiuri: cum își grăbesc căsătoria fetele singure

Sâmbăta Mare este ultima zi din Postul Paștelui și ziua în care toți credincioșii așteaptă Învierea lui Iisus. În această zi credincioşii se roagă, îşi amintesc de patimile suferite de Hristos pentru mântuirea omenirii.

