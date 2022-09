Un fermier a descoperit în curte una dintre cele mai mari comori arheologice găsite vreodată în Gaza

Experții spun că este una dintre cele mai mari comori arheologice găsite vreodată în Gaza, conform AP.

Descoperirea a stârnit entuziasm în rândul arheologilor, iar autoritățile locale plănuiesc un anunț oficial pentru zilele următoare.

Mozaicul a fost descoperit la doar un kilometru de granița cu Israelul. El conține 17 iconografii cu animale și păsări, este bine conservat și culorile sale sunt intense.

„Acestea sunt cele mai frumoase podele de mozaic descoperite în Gaza, atât în ceea ce privește calitatea reprezentării grafice, cât și a complexității geometriei”, a spus René Elter, arheolog de la Școala Biblică și Arheologică Franceză din Ierusalim.

„Niciodată nu au fost descoperite podele de mozaic cu această finețe, această precizie în grafică și o astfel de bogăție a culorilor în Fâșia Gaza”, a spus el.

