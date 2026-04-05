De la autoturisme legendare, până la modele exclusiviste, pasionații au avut ce vedea... sau cumpăra. Dar prețurile au fost pe măsură: de la câteva mii, la zeci de mii de euro.

Sute de cai putere, îmbrăcați în caroserii de poveste, au transformat centrul orașului Baia Mare într-un muzeu în aer liber. Vedeta incontestabilă a expoziției a fost un Rolls Royce Phantom 1, din 1936.

Proprietar Rolls Royce: „Am reușit să o iau datorită unui colecționar din Scoția. Totul este original, partea de sus este din lemn. Sunt doar 5 bucăți, sunt foarte rare. Cine le are nu le vinde. Nu simți că merge, zici că e o mașină electrică.”

Ceva mai accesibil, dar la fel de spectaculos, este un Ford T, din 1914. Modelul care a pus lumea pe roți pornește și astăzi, cum se spune, „la sfert”.

Rareș Pașca – Proprietar Ford T: „L-am restaurat de câțiva ani și acum l-am pornit. Mașina a ajuns undeva la 33 mii euro în momentul de față”

Cuvântul-cheie a fost diversitatea. De la Trabantul care trezește nostalgii, până la modelele unicat, fiecare mașină și-a căutat un nou stăpân.

Gabriel Costinar – Proprietar Trabant: „Este un Trabant 1.1, ultimul model fabricat. Acum 20 de ani îmi făcea plăcere să circul cu ea, vara mă duc la Costinești."

Nicolae Varga – Proprietar Mercedes: „Un Mercedes Cobra W123, varianta cabriolet făcută la comandă în fabrică, în Germania. Mașina are preț 25 de mii. Este unică în România”

Unii vizitatori au fost cuceriți de mașini și au negociat intens.

Călin Gheorghe – Vizitator: „Sunt superbe! Am achiziționat și eu una și luam informații despre cum se conduce, că e total diferit față de mașinile tradiționale.”

Nicu Stamate – Vizitator: „L-am întrebat pe proprietar dacă funcționează casetofonul... funcționează tot! Dacă iau eu mașina, domnul pleacă cu trenul acasă."

Este prima oară când se organizează, în România, un astfel de târg, fizic, spun organizatorii.

Sorin Orzac – Organizatorul Târgului: „Nu a făcut nimeni un târg la liber, pentru toată lumea. Foarte multe Mercedes, dar avem și Forduri din 1912, mașini pe care băimărenii nu le-ar fi văzut poate niciodată, pentru că se află în colecții private”

O a doua ediție ar urma să aibă loc în luna septembrie.