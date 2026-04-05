Oamenii de știință chinezi au dezvoltat plante modificate genetic care pot străluci în întuneric, o descoperire ce ar putea revoluționa iluminatul urban, turismul și designul durabil, relatează euronews.com.

Folosind tehnologia de editare genetică, cercetătorii au creat plante bioluminescente care emit o lumină naturală și delicată, prin transferul cu succes al genelor producătoare de lumină de la licurici și ciuperci luminescente în celulele plantelor.

Până acum, peste 20 de specii – inclusiv orhidee, floarea-soarelui și crizanteme – au fost deja modificate genetic pentru a străluci noaptea.

„M-am născut la țară. Pe atunci, familia mea nu avea bani, așa că noaptea nu puteam face altceva decât să stau întins într-un hamac în luminișul cu bambus al bunicului meu să mă răcoresc. Licuricii aterizau adesea pe brațele mele,” și-a amintit dr. Li Renhan, fondatorul companiei de biotehnologie Magicpen Bio și doctorand absolvent al Universității Agricole din China.

Ani mai târziu, studiind editarea genetică, Li a început să exploreze dacă aceleași mecanisme biologice ar putea fi transferate în plante.

„Am vrut să transferăm gene precum cele ale licuricilor în plante, astfel încât și ele să poată străluci noaptea. Suntem dedicați aducerii acestei tehnologii în turismul cultural și în economia de noapte. Imaginați-vă o vale plină cu plante luminoase în întuneric; ar fi ca și cum am aduce lumea din ‘Avatar’ pe Pământ.”

Plantele au fost recent prezentate public la Forumul Zhongguancun, unde cercetătorii au examinat exemplarele experimentale și au expus flori care emit lumină vizibilă fără surse externe de energie.

Potrivit lui Li, potențialul tehnologiei depășește estetica. Plantele bioluminescente ar putea oferi iluminat pentru parcuri și spații publice fără electricitate, bazându-se doar pe apă și nutrienți pentru a funcționa.

„Dincolo de turism, le-am putea folosi și în parcurile urbane fără a fi nevoie de electricitate,” a explicat el, descriind sistemul ca fiind foarte eficient și cu emisii reduse de carbon.

„Aceste plante nu au nevoie de electricitate. Au nevoie doar de apă și fertilizator. Economisesc energie, reduc emisiile și pot lumina orașele noaptea.”

Cercetătorii spun că tehnici similare ajută deja oamenii de știință să observe modul în care se dezvoltă bolile la nivel celular, accelerând descoperirea de medicamente și îmbunătățind tratamentele pentru afecțiuni care până acum erau dificil de tratat.

În agricultură, prin editarea genelor de susceptibilitate la orez, oamenii de știință au creat noi soiuri rezistente la mai mulți dăunători, oferind o bază solidă pentru securitatea alimentară globală.