Mâna lui Buddha, fructul bizar care pare desprins dintr-o legendă asiatică. Ce gust are

Ce este Mâna lui Buddha
Face parte din familia citricelor citron – una dintre cele patru specii originale de citrice din care au derivat toate celelalte. Celelalte sunt mandarina, pomelo și papeda (lime-ul kaffir este un hibrid al acesteia).
Crește în principal în regiunile temperate din China și India, dar devine tot mai populară în multe alte părți ale lumii.
Cu arată
Se numește „Mâna lui Buddha” datorită aspectului său. Fiecare segment de citric este complet acoperit de coajă și seamănă foarte mult cu niște degete. Fiecare fruct arată diferit și amintește de gesturile mâinii în budism (mudre).
Interesant este faptul că nu are suc, așa cum au majoritatea citricelor, doar coajă și miez alb. Comoara este însă coaja: aceasta adaugă un gust minunat preparatelor, asemănător cu cel al florilor de lămâi. Se folosește la fel ca orice coajă de lămâie.
Ce gust are
Deoarece, de obicei, nu consumi coaja propriu-zisă, ci o adaugi în cantități mici în diverse rețete, este mai probabil să îi remarci aroma decât gustul. Iar aroma este intens dulce și puternic citrică, asemănătoare lămâii. Dacă ai mânca coaja în sine, aceasta ar avea un gust de lămâie, dar nu neapărat dulce, iar miezul alb de dedesubt ar fi în principal amar, însă cu o ușoară dulceață, cel puțin în comparație cu miezul altor citrice, și ușor crocant, conform thespruceeats.
Valoare nutrițională
Valoarea nutrițională a Mâinii lui Buddha este comparabilă cu cea a cojii de lămâie crude, ceea ce înseamnă că 1 linguriță (2 grame) conține cantități neglijabile de proteine, carbohidrați, grăsimi și fibre, precum și mai puțin de 1 calorie.
Cum poți folosi Mâna lui Buddha
• rade felii foarte subțiri peste salate
• dă pe răzătoare peste legume gătite la abur
• rade felii subțiri peste preparate cu tofu sau pește
• adaugă coajă rasă în dressinguri pentru salate
• adaugă coajă rasă fin în marinate
• folosește coajă rasă fin în prăjituri și biscuiți
• toacă felii și prepară un ceai (puțină miere se potrivește foarte bine)
• fă bucăți confiate pentru calmarea gâtului (asemănător cojii de citrice confiate)
• mănâncă-l crud, direct din pom, când este complet copt
• adaugă felii în baie pentru o aromă relaxantă
• pune-l în centrul mesei ca piesă de decor și odorizant natural
• lasă-l la macerat în oțet câteva zile, apoi folosește lichidul ca soluție antibacteriană pentru suprafețe
Unde se găsește
Mâna lui Buddha este disponibilă în piețele asiatice, precum și în magazinele alimentare de specialitate. Alternativ, poți alege să îl comanzi de pe internet de la furnizori de fructe exotice.
Dacă ai posibilitatea, alege fructe cu coaja fermă, de culoare vie, care emană un parfum floral-citric ușor perceptibil. Evită fructele care au zone moi sau „degete” ofilite.
Deoarece există atât varietăți cu „degete deschise”, cât și cu „degete închise”, aceste recomandări nu se aplică întotdeauna.
Totuși, majoritatea fructelor de Mâna lui Buddha importate sunt din tipul cu „degete deschise”, care ar trebui să aibă segmentele clar separate și ușor curbate în exterior, așa cum se întâmplă atunci când fructul este copt.
Ce proprietăți și beneficii are
Mâna lui Buddha are o varietate de efecte terapeutice și ajută la tratarea multor probleme de sănătate. Este unul dintre cele mai sănătoase fructe care pot fi incluse în alimentație. Printre beneficiile sale se numără:
Ameliorarea durerii
Compușii organici aromatici din Mâna lui Buddha, precum cumarina, limonina, diosmina și bergaptenul, au efect analgezic. Aceștia sunt, de asemenea, antiinflamatori, ajutând la reducerea umflăturilor și a durerii. De sute de ani, Mâna lui Buddha este cunoscută pentru proprietățile sale calmante. Poate reduce eficient inflamația și durerea cauzate de tăieturi, intervenții chirurgicale, vânătăi, răni și entorse.
Tratarea afecțiunilor respiratorii
Mâna lui Buddha conține un compus alcoolic ușor, care acționează ca expectorant în tratarea bolilor respiratorii. Ajută la eliminarea tusei și a flegmei din gât, ameliorează durerea și ușurează respirația. De asemenea, poate contribui, într-o anumită măsură, la ameliorarea simptomelor astmului. Pentru un efect mai bun, fructul poate fi lăsat la macerat în apă cu puțin zahăr.
Creșterea imunității
Mâna lui Buddha este un excelent stimulator al imunității datorită compoziției sale chimice. Conține un anumit polizaharid care intensifică activitatea macrofagelor în eliminarea microbilor. Acest lucru îmbunătățește imunitatea organismului și previne infecțiile frecvente, precum răceala și gripa. Vitamina C ajută la combaterea infecțiilor și protejează organismul împotriva atacurilor microbiene, conform medindia.
Beneficii pentru sistemul digestiv
Proprietățile antiinflamatoare ale acestui fruct ajută la reducerea inflamației mucoasei stomacului și a intestinelor. Ameliorează durerile, crampele și tratează diareea. Conținutul ridicat de fibre alimentare îmbunătățește absorbția nutrienților și facilitează tranzitul intestinal. De asemenea, ajută la combaterea constipației și la menținerea unei digestii sănătoase.
Reglarea tensiunii arteriale
Mâna lui Buddha conține extracte alcoolice care dilată vasele de sânge și îmbunătățesc fluxul sanguin, reducând astfel tensiunea arterială. Vasodilatația scade presiunea asupra vaselor de sânge și crește circulația, reducând riscul de infarct, accident vascular cerebral și ateroscleroză.
Ameliorarea durerilor menstruale
Durerile menstruale pot fi extrem de neplăcute. Mâna lui Buddha este un remediu tradițional folosit pentru tratarea crampelor menstruale, a schimbărilor de dispoziție și a sângerărilor. Proprietățile sale antioxidante și antiinflamatoare ajută la relaxarea mușchilor din zona abdominală inferioară și la reducerea durerii.
Beneficii antioxidante
Mâna lui Buddha este bogată în vitamina C, care are rol antioxidant. Aceasta elimină radicalii liberi din organism și previne deteriorarea oxidativă a celulelor și țesuturilor. Ajută organismul să lupte împotriva infecțiilor și reduce riscul de cancer. Antioxidanții întârzie și îmbătrânirea celulelor pielii, menținând pielea sănătoasă și frumoasă. Compusul limonina are proprietăți anticancerigene, fiind eficient împotriva cancerului de sân și a tumorilor colorectale.
Beneficii ca plantă medicinală
Medicina tradițională chineză utilizează Mâna lui Buddha pentru tratarea inflamațiilor ficatului, plămânilor și splinei. De asemenea, este folosită pentru combaterea vărsăturilor, durerilor de stomac și pierderii poftei de mâncare.
Acest fruct s-a dovedit eficient și în reducerea durerilor toracice și a senzației de balonare. În mod tradițional, este utilizat pentru reducerea umflăturilor și a durerilor musculare.