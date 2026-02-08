Mâna lui Buddha, fructul bizar care pare desprins dintr-o legendă asiatică. Ce gust are

Ce este Mâna lui Buddha

Face parte din familia citricelor citron – una dintre cele patru specii originale de citrice din care au derivat toate celelalte. Celelalte sunt mandarina, pomelo și papeda (lime-ul kaffir este un hibrid al acesteia).

Crește în principal în regiunile temperate din China și India, dar devine tot mai populară în multe alte părți ale lumii.

Cu arată

Se numește „Mâna lui Buddha” datorită aspectului său. Fiecare segment de citric este complet acoperit de coajă și seamănă foarte mult cu niște degete. Fiecare fruct arată diferit și amintește de gesturile mâinii în budism (mudre).

Interesant este faptul că nu are suc, așa cum au majoritatea citricelor, doar coajă și miez alb. Comoara este însă coaja: aceasta adaugă un gust minunat preparatelor, asemănător cu cel al florilor de lămâi. Se folosește la fel ca orice coajă de lămâie.

Ce gust are

Deoarece, de obicei, nu consumi coaja propriu-zisă, ci o adaugi în cantități mici în diverse rețete, este mai probabil să îi remarci aroma decât gustul. Iar aroma este intens dulce și puternic citrică, asemănătoare lămâii. Dacă ai mânca coaja în sine, aceasta ar avea un gust de lămâie, dar nu neapărat dulce, iar miezul alb de dedesubt ar fi în principal amar, însă cu o ușoară dulceață, cel puțin în comparație cu miezul altor citrice, și ușor crocant, conform thespruceeats.

Valoare nutrițională

Valoarea nutrițională a Mâinii lui Buddha este comparabilă cu cea a cojii de lămâie crude, ceea ce înseamnă că 1 linguriță (2 grame) conține cantități neglijabile de proteine, carbohidrați, grăsimi și fibre, precum și mai puțin de 1 calorie.

Cum poți folosi Mâna lui Buddha

• rade felii foarte subțiri peste salate

• dă pe răzătoare peste legume gătite la abur

• rade felii subțiri peste preparate cu tofu sau pește

• adaugă coajă rasă în dressinguri pentru salate

• adaugă coajă rasă fin în marinate

• folosește coajă rasă fin în prăjituri și biscuiți

• toacă felii și prepară un ceai (puțină miere se potrivește foarte bine)

• fă bucăți confiate pentru calmarea gâtului (asemănător cojii de citrice confiate)

• mănâncă-l crud, direct din pom, când este complet copt

• adaugă felii în baie pentru o aromă relaxantă

• pune-l în centrul mesei ca piesă de decor și odorizant natural

• lasă-l la macerat în oțet câteva zile, apoi folosește lichidul ca soluție antibacteriană pentru suprafețe

Unde se găsește

Mâna lui Buddha este disponibilă în piețele asiatice, precum și în magazinele alimentare de specialitate. Alternativ, poți alege să îl comanzi de pe internet de la furnizori de fructe exotice.

Dacă ai posibilitatea, alege fructe cu coaja fermă, de culoare vie, care emană un parfum floral-citric ușor perceptibil. Evită fructele care au zone moi sau „degete” ofilite.

Deoarece există atât varietăți cu „degete deschise”, cât și cu „degete închise”, aceste recomandări nu se aplică întotdeauna.

Totuși, majoritatea fructelor de Mâna lui Buddha importate sunt din tipul cu „degete deschise”, care ar trebui să aibă segmentele clar separate și ușor curbate în exterior, așa cum se întâmplă atunci când fructul este copt.

