Horoscop 29 martie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi are de cheltuit bani

Horoscop 29 martie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu surprize! Sperăm plăcute. Sunt drumuri pe care ni le-am propus mai demult, sunt vizite și întâlniri pe care le-am tot amânat, dar se pare că le-a venit și lor rândul.
Vibrația zilei este 11 și ne vom strădui să nu rămânem datori nimănui.
Horoscop 29 martie 2026 – BERBEC
O invitație la un eveniment festiv și vă veți face noi prieteni acolo, deoarece sunt oameni care vă stârnesc interesul și cu care veți păstra legătura. Păreți mai dornici decât de obicei de socializare și nu veți refuza nicio invitație, chiar dacă este într-un alt oraș.
Horoscop 29 martie 2026 – TAUR
Este undă verde la distracție și vă vor coopta niște prieteni care au ceva de sărbătorit, iar dacă aveți chef, va fi alegerea perfectă. Veți trece peste o supărare mai veche și vă veți întâlni cu cineva pentru care încă aveți sentimente.
Horoscop 29 martie 2026 – GEMENI
Vă invită cineva la un concert sau poate mergeți la un meci; este ceva distractiv și vă veți descărca acolo tensiunile acumulate în ultima vreme. Un grup de prieteni vrea să plece într-o escapadă turistică, o ieșire scurtă, dar revigorantă.
Horoscop 29 martie 2026 – RAC
Are loc un moment festiv și veți participa pentru a-i onora pe cei care sărbătoresc, fie că sunt prieteni sau rude apropiate. Cineva drag vă face o surpriză și vă invită la restaurant pentru a vă felicita pentru un succes recent.
Horoscop 29 martie 2026 – LEU
Se autoinvită cineva la voi și, dacă nu ați plecat deja undeva, îl veți primi cu drag; dacă aveți chef de ieșit, veți merge prin oraș. Veți dispune de niște bani și îi veți face o surpriză persoanei iubite, poate o ieșire la restaurant sau o sesiune de shopping.
Horoscop 29 martie 2026 – FECIOARĂ
Întâlnire cu cineva care vă reamintește că ați promis o colaborare pentru a vă suplimenta veniturile, iar acest lucru vine la momentul potrivit, mai ales că și familia este de acord. O invitație la un prânz în doi poate aduce o nouă perspectivă asupra relației de cuplu.
Horoscop 29 martie 2026 – BALANȚĂ
Veți descoperi acea compatibilitate subtilă care vă apropie și mai mult de persoana iubită și puteți ajunge chiar la un pas important în relație. Poate mergeți la un eveniment oficial sau la un cocktail, unde veți cunoaște oameni noi care vă vor inspira.
Horoscop 29 martie 2026 – SCORPION
Se face o reuniune de familie și vă veți consulta în privința unor evenimente importante, inclusiv sărbătorile pascale, pentru a stabili contribuția fiecăruia. Din punct de vedere emoțional, pot apărea frământări care vă ajută să regândiți o situație și să readuceți pe cineva drag în viața voastră.
Horoscop 29 martie 2026 – SĂGETĂTOR
O nouă idilă se conturează la orizont, dacă sunteți singuri, și vă veți lăsa purtați de val, deoarece v-a lipsit această stare. Poate le împliniți un vis copiilor și îi duceți într-un loc de distracție, unde să experimenteze lucruri noi.
Horoscop 29 martie 2026 – CAPRICORN
Poate plecați într-o excursie de o zi cu grupul, pentru a uita de griji și a vă încărca bateriile. Dispuneți de bani pentru a ieși la o cină în doi, aducând un plus de prospețime în relația de cuplu.
Horoscop 29 martie 2026 – VĂRSĂTOR
O întâlnire vă poate lăsa o impresie plăcută și vă veți gândi dacă să dați curs unei relații, în cazul în care nu sunteți deja implicați. Se poate să vi se ceară ajutorul pentru un eveniment care vă poate pune într-o lumină favorabilă.
Horoscop 29 martie 2026 – PEȘTI
Veți avea ocazia să plecați într-o scurtă plimbare și să vă relaxați, pentru că aveți nevoie de un suflu nou. Dacă rămâneți acasă, poate organizați o mică întâlnire cu cei apropiați, care vă duc dorul.
Articol recomandat de sport.ro