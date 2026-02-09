Cameleonul, pitonul și varanul cu pete galbene au fost atracțiile unei expoziții din Iași. Peste 30 de specii de reptile și 40 de tarantule i-au încântat pe vizitatori, mai ales pe cei mici, care au putut urmări îndeaproape cum sunt hrănite.

Zeci de copii s-au înghesuit lângă vitrine, unde reptilele abia așteptau să primească mâncare, fiecare după preferințe.

Laviniu Fulias, organizator: „Broscuțele țestoase cărora le dăm salată, morcovi, tot felul de legume. Varanul mănâncă carne crudă, doar ce este prădător".

Copil: „Mi-a plăcut cel mai mult reptila. Am 4 ani și mie îmi plac toate reptilele astea”.

Copil: „Pitonul, e un piton mare. Am aflat că are 7 m și unii oameni îl iau peste gât și fac poze cu el”.

Nici cei mai vârstnici nu au rămas indiferenți în fața acestor fascinante viețuitoare.

Bătrân: „Foarte interesant, e grozav. Astea-s mititele, vreau să le văd pe cele mari. Nu mi-e frică, dar sunt respingători ei așa”.

Expoziția și-a închis porțile duminică seară.