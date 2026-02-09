Cameleonul, pitonul și varanul cu pete galbene au fost atracțiile unei expoziții din Iași. Peste 30 de specii de reptile și 40 de tarantule i-au încântat pe vizitatori, mai ales pe cei mici, care au putut urmări îndeaproape cum sunt hrănite.

Zeci de copii s-au înghesuit lângă vitrine, unde reptilele abia așteptau să primească mâncare, fiecare după preferințe.

Laviniu Fulias, organizator: „Broscuțele țestoase cărora le dăm salată, morcovi, tot felul de legume. Varanul mănâncă carne crudă, doar ce este prădător".

Copil: „Mi-a plăcut cel mai mult reptila. Am 4 ani și mie îmi plac toate reptilele astea”.

Citește și
Invazia roboților umanoizi. Peste un milion de unități ar putea munci în locul oamenilor până în 2030
Invazia roboților umanoizi. Peste un milion de unități ar putea munci în locul oamenilor până în 2030

Copil: „Pitonul, e un piton mare. Am aflat că are 7 m și unii oameni îl iau peste gât și fac poze cu el”.

Nici cei mai vârstnici nu au rămas indiferenți în fața acestor fascinante viețuitoare.

Bătrân: „Foarte interesant, e grozav. Astea-s mititele, vreau să le văd pe cele mari. Nu mi-e frică, dar sunt respingători ei așa”.

Expoziția și-a închis porțile duminică seară.