”"A fost aprobat memorandumul cu tema: semnarea de către România a Acordului de parteneriat UE-Mercosur, dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de-o parte, şi Piaţa Comună a Sudului - Republica Argentina, Republica Federativă a Braziliei, Republica Paraguay şi Republica Orientală a Uruguayului, pe de altă parte", a declarat Ioana Dogioiu, marţi, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

Ea a explicat că memorandumul prevede semnarea de către România, în nume naţional, a Acordului de parteneriat UE-Mercosur, în contextul în care documentul a fost deschis spre semnare de către statele membre, cu posibilitatea semnării la 25 martie şi 1 aprilie 2026.

"Odată semnat acest Acord, în nume naţional, urmează să fie parcurse procedurile de ratificare în plan naţional, iar MAE împreună cu MEDAT vor elabora proiectul legii de ratificare, care va fi supus aprobării Parlamentului României", a precizat Dogioiu.

Potrivit acesteia, "memorandumul face ca Acordul să intre în vigoare efectiv provizoriu de la 1 mai, cu toate clauzele lui, inclusiv cu elementele de regulament prin care se acordă acea protecţie pentru producătorii interni, pentru a nu mai fi aşteptat momentul ratificări, respectiv momentul CJUE".

"În urma acestei semnături, Acordul va intra în vigoare efectiv de la 1 mai, dar o intrare în vigoare provizorie", a arătat Dogioiu.

Întrebată despre avizul Ministerului Agriculturii, Dogioiu a confirmat că acesta a fost negativ.

În ceea ce priveşte protejarea fermierilor români, ea a explicat că există mecanisme clare.

"Există aceste elemente, este vorba de existenţa unui regulament care include un mecanism de salvgardare care poate intra în vigoare încă din perioada de aplicare provizorie, adică cea care începe de la 1 mai. Deci care sunt măsurile concrete care sunt incluse în regulamentul privind mecanismul de salvgardare: pieţele produselor agricole sensibile sunt monitorizate în permanenţă de Comisia Europeană în ceea ce priveşte tendinţele importurilor şi exporturilor, producţia şi evoluţia preţurilor, evaluarea rapidă a situaţiei pieţii pe baza acestei monitorizări. Furnizarea de către Comisia Europeană către Consiliu şi către Parlamentul European a unui raport de monitorizare la cel puţin fiecare şase luni, pentru a evalua impactul importurilor, inclusiv asupra uneia sau mai multor state membri ale UE", a precizat Dogioiu.

Ioana Dogioiu a menţionat că o altă măsură prevede iniţierea rapidă a unei anchete în cazul în care există suficiente dovezi, la prima vedere cel puţin, în privinţa unor distorsiuni pe piaţă, inclusiv la solicitarea unui singur stat membru sau oricărei persoane juridice sau asociaţii care acţionează în numele industriei UE active în sectorul în cauză.

Ea a afirmat că o altă măsură prevede impunerea de măsuri rapide, măsuri de salvgardare provizorii în termen de maximum 21 de zile în cazul unei creşteri de peste 5% faţă de anul precedent a importurilor în condiţii preferenţiale sau unei scăderi de peste 5% faţă de anul precedent a preţului mediu de import pentru un anumit produs din Mercosur, care face obiectul unui contingent tarifar.

Dogioiu: „Memorandumul este o aprobare a semnării”

În Regulament se mai prevede finalizarea oricărei anchete privind măsurile de salvgardare cât mai rapid posibil, cu scopul de a lua o decizie finală în termen de maxim patru luni, a adăugat Dogioiu.

Totodată, este prevăzută impunerea de măsuri de salvgardare adecvate pe o durată maximă de patru ani, inclusiv pe perioada de aplicare provizorie atunci când dovezile arată că importurile preferenţiale din Mercosur cauzează sau ameninţă să cauzeze prejudicii grave industriei UE, inclusiv în cazul în care aceasta poate fi concentrată geografic în unul sau mai multe state membre UE, a completat Dogioiu.

Întrebată despre acuzaţiile privind presupusa secretizare a memorandumului, Dogioiu a respins aceste afirmaţii.

"Este un memorandum de semnare a unui document. Sigur, a existat o anumită celeritate. Acordul era cunoscut, acordul nu este secret, putea fi consultat de oricine. Este un memorandum care prevede aprobarea semnării pentru a se putea a trecere rapid la semnare la 1 aprilie. Nu văd ce a fost secret câtă vreme acordul e cunoscut. Memorandumul este o aprobare a semnării", a afirmat Dogioiu.

Potrivit Guvernului, Acordul va proteja aproximativ 350 de indicaţii geografice ale UE pe piaţa Mercosur, din care şi 15 produse agricole româneşti cu indicaţie geografică.

Acordul generează noi oportunităţi de cooperarea şi dialog UE-Mercosur pe teme de interes pentru România, în special în domeniul economic, cultural, abordarea provocărilor climatice şi a integrităţii în sectorul privat şi public.

Acordul UE-Mercosur a fost semnat de Comisia Europeană şi reprezentanţi ai blocului Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay, Uruguay), la 17 ianuarie 2026, la Asuncion, Paraguay.