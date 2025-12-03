Mai multe brățări din aur, vechi de trei milenii, au fost descoperite într-o pădure din Gorj | GALERIE FOTO

Patru brățări din aur, cu o vechime de aproximativ 3.300 de ani, au fost descoperite, zilele trecute, într-o pădure din județul Gorj de un detectorist pasionat, piesele fiind predate Muzeului Județean ''Alexandru Ștefulescu'' din Târgu Jiu.

George Ștefan Andreescu, cel care a descoperit piesele, are 42 de ani și din 2018 și-a descoperit o nouă pasiune - detectarea, pe care o practică de câte ori îi permite timpul.

Îmbină utilul cu plăcutul și nu s-a dat niciodată bătut, sperând într-o mare descoperire, care a venit, după cum spune el, pe neașteptate.

„Este o descoperire întâmplătoare, la care nu mă așteptam și nu cred că visam vreodată să găsesc, am ieșit la o plimbare într-o pădure, iar după două - trei ore de colindat fără niciun semnal, la un moment dat am primit un semnal la detector, nici nu eram foarte convins dacă să sap sau nu, dar până la urmă, dacă tot nu săpasem deloc în acea zi, m-am hotărât să sap. Am fost foarte uimit de ceea ce am găsit, după prima piesă pe care am găsit-o am mai găsit alte trei piese, aproximativ cam în același loc. Este vorba despre piese din aur, le-am predat conform legii, iar după o discuție purtată cu directorul Muzeului Județean, în primă fază mi s-a transmis că sunt piese din aur cu o vechime de peste 3.000 de ani. Așteptăm evaluarea. (...) Colegii care erau cu mine m-au felicitat, au spus că sunt mândri de mine și de faptul că unul dintre colegii lor a făcut această descoperire'', a declarat miercuri, pentru AGERPRES, George Ștefan Andreescu.

Soția lui George, Mihaela, își susține soțul în această pasiune și se declară mândră de el.

„Mândră de tine soțul meu, Andreescu George! România, de ziua ei, mai primește iată în dar o comoară din adâncurile ei. Sunt fericită ca tu ai descoperit-o și o lași urmașilor, ca mărturie a acestui popor cu rădăcini bine înfipte în acest pământ binecuvântat'', a transmis, miercuri, Mihaela Andreescu.

Cele patru piese au o greutate de aproximativ 36 de grame, fiind depuse la Muzeul Județean ''Alexandru Ștefulescu'' din Târgu Jiu.

„Este vorba despre o descoperire realizată cu ajutorul detectorului de metale, pe raza comunei Stănești, (...) în pădure, este vorba de patru brățări de aur găsite în jurul unui copac. Sunt piese care datează de acum 3.300 - 3.200 de ani, din perioada târzie a epocii bronzului, care, din punct de vedere etnic, îi definește pe traci. Piesele au intrat în patrimoniul muzeului, vor fi expertizate și propuse Comisiei Naționale de Arheologie să fie clasate la categoria eu zic că Tezaur al Patrimoniului Cultural Național. Este o descoperire importantă'', a declarat miercuri, pentru AGERPRES, directorul muzeului, Dumitru Hortopan.

