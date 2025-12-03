Mai multe brățări din aur, vechi de trei milenii, au fost descoperite într-o pădure din Gorj | GALERIE FOTO

Stiri Diverse
03-12-2025 | 13:32
Bratari antice Gorj
Foto: Facebook

Patru brățări din aur, cu o vechime de aproximativ 3.300 de ani, au fost descoperite, zilele trecute, într-o pădure din județul Gorj de un detectorist pasionat, piesele fiind predate Muzeului Județean ''Alexandru Ștefulescu'' din Târgu Jiu.

autor
Lorena Mihăilă

George Ștefan Andreescu, cel care a descoperit piesele, are 42 de ani și din 2018 și-a descoperit o nouă pasiune - detectarea, pe care o practică de câte ori îi permite timpul.

Îmbină utilul cu plăcutul și nu s-a dat niciodată bătut, sperând într-o mare descoperire, care a venit, după cum spune el, pe neașteptate.

„Este o descoperire întâmplătoare, la care nu mă așteptam și nu cred că visam vreodată să găsesc, am ieșit la o plimbare într-o pădure, iar după două - trei ore de colindat fără niciun semnal, la un moment dat am primit un semnal la detector, nici nu eram foarte convins dacă să sap sau nu, dar până la urmă, dacă tot nu săpasem deloc în acea zi, m-am hotărât să sap. Am fost foarte uimit de ceea ce am găsit, după prima piesă pe care am găsit-o am mai găsit alte trei piese, aproximativ cam în același loc. Este vorba despre piese din aur, le-am predat conform legii, iar după o discuție purtată cu directorul Muzeului Județean, în primă fază mi s-a transmis că sunt piese din aur cu o vechime de peste 3.000 de ani. Așteptăm evaluarea. (...) Colegii care erau cu mine m-au felicitat, au spus că sunt mândri de mine și de faptul că unul dintre colegii lor a făcut această descoperire'', a declarat miercuri, pentru AGERPRES, George Ștefan Andreescu.

Soția lui George, Mihaela, își susține soțul în această pasiune și se declară mândră de el.

Citește și
mancare
Tulburările de alimentație cresc riscul mai multor boli și la cinci sau zece ani distanță - Studiu

„Mândră de tine soțul meu, Andreescu George! România, de ziua ei, mai primește iată în dar o comoară din adâncurile ei. Sunt fericită ca tu ai descoperit-o și o lași urmașilor, ca mărturie a acestui popor cu rădăcini bine înfipte în acest pământ binecuvântat'', a transmis, miercuri, Mihaela Andreescu.

Cele patru piese au o greutate de aproximativ 36 de grame, fiind depuse la Muzeul Județean ''Alexandru Ștefulescu'' din Târgu Jiu.

„Este vorba despre o descoperire realizată cu ajutorul detectorului de metale, pe raza comunei Stănești, (...) în pădure, este vorba de patru brățări de aur găsite în jurul unui copac. Sunt piese care datează de acum 3.300 - 3.200 de ani, din perioada târzie a epocii bronzului, care, din punct de vedere etnic, îi definește pe traci. Piesele au intrat în patrimoniul muzeului, vor fi expertizate și propuse Comisiei Naționale de Arheologie să fie clasate la categoria eu zic că Tezaur al Patrimoniului Cultural Național. Este o descoperire importantă'', a declarat miercuri, pentru AGERPRES, directorul muzeului, Dumitru Hortopan.

Copiii care folosesc telefoane devreme riscă obezitate, depresie și lipsă de somn. Explicațiile medicului Mihai Craiu

Sursa: Agerpres

Etichete: muzeu, gorj, bratari,

Dată publicare: 03-12-2025 13:32

Articol recomandat de sport.ro
„Diva” tenisului din Rusia, Anastasia Potapova, în mijlocul unui scandal de imagine, în care e implicat și numărul 25 ATP
„Diva” tenisului din Rusia, Anastasia Potapova, în mijlocul unui scandal de imagine, în care e implicat și numărul 25 ATP
Citește și...
Tulburările de alimentație cresc riscul mai multor boli și la cinci sau zece ani distanță - Studiu
Stiri Diverse
Tulburările de alimentație cresc riscul mai multor boli și la cinci sau zece ani distanță - Studiu

Un nou studiu arată că persoanele diagnosticate cu tulburări de alimentație continuă să prezinte riscuri crescute pentru mai multe boli grave chiar şi după cinci sau zece ani.

Europa a intrat în spiritul sărbătorilor. Târgul din Nurnberg atrage milioane de turiști în fiecare ediție de iarnă
Stiri Diverse
Europa a intrat în spiritul sărbătorilor. Târgul din Nurnberg atrage milioane de turiști în fiecare ediție de iarnă

Întreaga Europă a intrat în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Iar cele mai mari târguri s-au deschis încă de la mijlocul lunii noiembrie. Acum sunt pline de turiști și localnici. Unul dintre cele mai vechi târguri de Crăciun este cel din Nürnberg, Germania.

Doi soți britanici mâncau la McDonald’s când au primit un apel care le-a schimbat viața. Deveniseră milionari
Stiri Diverse
Doi soți britanici mâncau la McDonald’s când au primit un apel care le-a schimbat viața. Deveniseră milionari

Un cuplu a aflat că a câștigat un milion de lire sterline chiar în timp ce stătea într-un McDonald’s din York, Marea Britanie, luând o pauză de la cumpărăturile de Crăciun.

Recomandări
România va avea nevoie de împrumuturi-record, de peste 275 miliarde lei, în 2026. Statul promite că va gestiona datoria
Stiri Economice
România va avea nevoie de împrumuturi-record, de peste 275 miliarde lei, în 2026. Statul promite că va gestiona datoria

România se pregătește pentru 2026 cu nevoi de finanțare record de peste 275 miliarde lei și un deficit bugetar redus la 6–6,5% din PIB, mizând pe prefinanțare, emisiuni mai mici de euroobligațiuni și fonduri UE pentru a gestiona costurile datoriei.

Acord istoric în UE pentru combaterea corupției, după mai mult de doi ani de negocieri. Ce prevede textul
Stiri externe
Acord istoric în UE pentru combaterea corupției, după mai mult de doi ani de negocieri. Ce prevede textul

Legislatorii UE au ajuns la un acord privind prima lege la nivelul blocului comunitar pentru combaterea corupției. Infracțiunile, termenele de prescripție și limitele pedepselor vor fi similare, pentru combaterea consecventă în țările europene.

Încă unul a renunțat. Eugen Teodorovici s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei, în favoarea lui Daniel Băluță
Alegeri locale 2025
Încă unul a renunțat. Eugen Teodorovici s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei, în favoarea lui Daniel Băluță

Eugen Teodorovici s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea lui Daniel Băluță. Anunțul lui vine după ce marți s-a retras și Vlad Gheorghe.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 02 Decembrie 2025

50:10

Alt Text!
La Măruță
02 Decembrie 2025

01:30:27

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
02 Decembrie 2025

01:46:52

Alt Text!
ePlan
Ediția 6

17:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28