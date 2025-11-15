Primele târguri de Crăciun s-au deschis la Sibiu și Craiova. Vizitatorii se bucură de atmosferă spectaculoasă și zăpadă

Stiri Diverse
15-11-2025 | 08:21
targ craciun
protv.ro

Chiar dacă este încă toamnă, vineri s-au inaugurat primele două târguri de Crăciun din țară, la Sibiu și Craiova. Orașul din Bănie mizează pe zăpadă artificială și sănii zburătoare, în timp ce Sibiul merge pe tradiție și spectacole vizuale.

autor
Octavian Moldovan,  Roxana Vlădășel

Mii de oameni au luat deja la pas standurile decorate de sărbătoare.

În Craiova, centrul orașului s-a transformat într-un decor uriaș inspirat din „Spărgătorul de nuci”. Peste 2 milioane de lumini îmbracă spațiul în culori calde – completate de fulgi de zăpadă sintetică.

Bărbat:Am venit să ne distrăm, să intrăm în atmosfera sărbătorilor de iarnă.”

Un brad imens domină piața, iar decorurile – de la reni la Moș Crăciuni, ursuleți și alte figurine – creează un peisaj perfect pentru fotografii.

Citește și
targ de craciun
Tot mai mulți români vor să viziteze un târg de Crăciun din țară. Cât costă o excursie de o zi

Femeie:Mi se pare foarte drăguț, e interesantă ideea, conceptul, cel mai mult îmi place zona asta cu scena, bradul.”

Femeie: „O să vizitez peste tot, pe unde se poate să vedem cât mai multe, fata vrea să se dea și în roată.”

Căsuțele de turtă dulce cu acoperișuri acoperite de zăpadă artificială te trimit direct într-o lume de poveste.

Izabela Canuci, cofetar:Macarons în cutiuțe personalizate, biscuiți personalizați cu diverse motive de Crăciun, de sărbători, nuci tradiționale.”

Iar artizanii se întrec în obiecte cât mai atent lucrate.

Daniel, artizan: „Lumânările sunt inspirate puțin de sărbători, avem fulg, Moș Crăciun, sunt din ceară de soia naturală, parfumate cu diferite uleiuri.”

Piața din Sibiu s-a animat după aprinderea luminițelor

Și la Sibiu, întreaga piață s-a animat ca într-un basm după aprinderea luminițelor de sărbătoare.

Peste 120 de căsuțe cu diferite produse, trenulețe, un carusel și roată panoramică îi așteaptă pe vizitatori, care au venit deja în număr mare. Mirosul de scorțișoară, vin fiert și turtă dulce completează perfect atmosfera de iarnă... timpurie.

Cuplu: „Ne-am luat câte ceva, turtă dulce, câte o amintire, te face să te duci în vremurile copilăriei.”

Două fete: „Foarte frumos, cu gândul la copilărie când așteptam să vină Moșul.”

Comerciant:Nu punem foarte ingrediente pe lângă, punem doar portocale confiate, merișoare și e ready to go.”

Mulți împătimiți ai sporturilor de iarnă au încercat patinoarul de 700 de metri pătrați.

Fată:Am venit special pentru această gheață minunată, atmosferă foarte, foarte bună.”

Organizatorii mizează pe autenticitatea orașului săsesc – un detaliu apreciat de turiști, mai ales de cei străini.

„E adevărat, e făcut de tine” este tema aleasă în acest an. În premieră, oamenii își pot pregăti propriile gustări la un grătar urban.

Cuplu:Îmi place mult, eu vin din America de Sud, sunt obișnuită cu Crăciunul serbat în vreme caldă. Pentru mine e ca un basm, ceva ce am văzut doar în filme.”

Andrei Drăguț Răduleț, organizatorul Târgului de Crăciun din Sibiu: „Este un eveniment care credem că trebuie să rămână tradițional și asta este ideea. Copiii vor face la atelierul lui Moș Crăciun tot felul de lucruri ce le iau acasă.”

Ambele orașe își propun să atragă un număr record de vizitatori până pe 4 ianuarie, când târgurile își vor închide porțile.

Sursa: Pro TV

Etichete: Sibiu, craiova, craciun, targ de craciun,

Dată publicare: 15-11-2025 08:20

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Mesajul COSR după ce Gabi Szabo a împlinit 50 de ani: ”Sportivă de aur! Eveniment deosebit”
GALERIE FOTO Mesajul COSR după ce Gabi Szabo a împlinit 50 de ani: ”Sportivă de aur! Eveniment deosebit”
Citește și...
Cel mai mare târg de Crăciun din țară, în București. Care vor fi atracțiile principale
Stiri Diverse
Cel mai mare târg de Crăciun din țară, în București. Care vor fi atracțiile principale

Capitala se pregătește de sărbători, cu mai multe târguri de Crăciun. În Piața Constituției va fi cel mai mare din țară pentru că se va întinde pe 20.000 de metri pătrați, iar la Opera Națională vom intra în atmosfera piațetelor franțuzești.

Tot mai mulți români vor să viziteze un târg de Crăciun din țară. Cât costă o excursie de o zi
Stiri Turism
Tot mai mulți români vor să viziteze un târg de Crăciun din țară. Cât costă o excursie de o zi

Vacanța de o zi, petrecută într-un târg de Crăciun din țară, este opțiunea a trei sferturi dintre români, conform unui studiu făcut de o platformă de rezervări online.

Atacul din Germania a schimbat atmosfera la Târgurile de Crăciun din Europa. Oamenii se tem: ”Aici, la târg, e aproape gol”
Stiri externe
Atacul din Germania a schimbat atmosfera la Târgurile de Crăciun din Europa. Oamenii se tem: ”Aici, la târg, e aproape gol”

Atacul din Germania a schimbat atmosfera la Târgurile de Crăciun din mai toată Europa. Locurile care, în mod normal, în această perioadă devin adevărate furnicare, sunt mai degrabă goale.

Recomandări
Statul român a strâns atâtea datorii la foștii angajați Petrom că ar mai putea cumpăra un OMV Petrom, la valoarea de acum
Stiri Sociale
Statul român a strâns atâtea datorii la foștii angajați Petrom că ar mai putea cumpăra un OMV Petrom, la valoarea de acum

Zecile de mii de foști angajați OMV Petrom nu vor primi prea curând nici acțiunile la care au dreptul. O nebuloasă de miliarde de euro, recunoscută indirect și de Ministerul de Finanțe.  

30 de ani de PRO TV. 2009 - Anul crizei totale: România se prăbușește economic, dar câștigă la Haga împotriva Ucrainei
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2009 - Anul crizei totale: România se prăbușește economic, dar câștigă la Haga împotriva Ucrainei

Continuăm campania noastră ”30 de ani în 30 de zile” cu 2009, un an pe care istoria îl va reține sub un singur cuvânt: Criză.

Reacția Ambasadei Rusiei, după convocarea ambasadorului la MAE pentru a-i arăta resturile unei drone. Cum a descris dovezile
Stiri actuale
Reacția Ambasadei Rusiei, după convocarea ambasadorului la MAE pentru a-i arăta resturile unei drone. Cum a descris dovezile

Ambasada Rusiei în România susţine, vineri seară, că dovezile prezentate de Ministerul de Externe ambasadorului nu sunt, de fapt, dovezi, pentru că nu s-au prezentat date despre traiectoria dronei.

Top citite
1 oameni pe strada
Shutterstock
Stiri actuale
Presa bulgară: România, lovită de o inflație galopantă. Familiile resimt creșterea costurilor de trai
2 carrefour romania
Shutterstock
Stiri externe
Carrefour ia în considerare ieşirea din Polonia. Care este motivul
3 p
Advertoriale
(P) Kaufland România susține Echipa României de Tenis la Billie Jean King Cup
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 14 Noiembrie 2025

53:55

Alt Text!
La Măruță
14 Noiembrie 2025

01:30:08

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Noiembrie 2025

01:47:09

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28