Primele târguri de Crăciun s-au deschis la Sibiu și Craiova. Vizitatorii se bucură de atmosferă spectaculoasă și zăpadă

Chiar dacă este încă toamnă, vineri s-au inaugurat primele două târguri de Crăciun din țară, la Sibiu și Craiova. Orașul din Bănie mizează pe zăpadă artificială și sănii zburătoare, în timp ce Sibiul merge pe tradiție și spectacole vizuale.

Mii de oameni au luat deja la pas standurile decorate de sărbătoare.

În Craiova, centrul orașului s-a transformat într-un decor uriaș inspirat din „Spărgătorul de nuci”. Peste 2 milioane de lumini îmbracă spațiul în culori calde – completate de fulgi de zăpadă sintetică.

Bărbat: „Am venit să ne distrăm, să intrăm în atmosfera sărbătorilor de iarnă.”

Un brad imens domină piața, iar decorurile – de la reni la Moș Crăciuni, ursuleți și alte figurine – creează un peisaj perfect pentru fotografii.

Femeie: „Mi se pare foarte drăguț, e interesantă ideea, conceptul, cel mai mult îmi place zona asta cu scena, bradul.”

Femeie: „O să vizitez peste tot, pe unde se poate să vedem cât mai multe, fata vrea să se dea și în roată.”

Căsuțele de turtă dulce cu acoperișuri acoperite de zăpadă artificială te trimit direct într-o lume de poveste.

Izabela Canuci, cofetar: „Macarons în cutiuțe personalizate, biscuiți personalizați cu diverse motive de Crăciun, de sărbători, nuci tradiționale.”

Iar artizanii se întrec în obiecte cât mai atent lucrate.

Daniel, artizan: „Lumânările sunt inspirate puțin de sărbători, avem fulg, Moș Crăciun, sunt din ceară de soia naturală, parfumate cu diferite uleiuri.”

Piața din Sibiu s-a animat după aprinderea luminițelor

Și la Sibiu, întreaga piață s-a animat ca într-un basm după aprinderea luminițelor de sărbătoare.

Peste 120 de căsuțe cu diferite produse, trenulețe, un carusel și roată panoramică îi așteaptă pe vizitatori, care au venit deja în număr mare. Mirosul de scorțișoară, vin fiert și turtă dulce completează perfect atmosfera de iarnă... timpurie.

Cuplu: „Ne-am luat câte ceva, turtă dulce, câte o amintire, te face să te duci în vremurile copilăriei.”

Două fete: „Foarte frumos, cu gândul la copilărie când așteptam să vină Moșul.”

Comerciant: „Nu punem foarte ingrediente pe lângă, punem doar portocale confiate, merișoare și e ready to go.”

Mulți împătimiți ai sporturilor de iarnă au încercat patinoarul de 700 de metri pătrați.

Fată: „Am venit special pentru această gheață minunată, atmosferă foarte, foarte bună.”

Organizatorii mizează pe autenticitatea orașului săsesc – un detaliu apreciat de turiști, mai ales de cei străini.

„E adevărat, e făcut de tine” este tema aleasă în acest an. În premieră, oamenii își pot pregăti propriile gustări la un grătar urban.

Cuplu: „Îmi place mult, eu vin din America de Sud, sunt obișnuită cu Crăciunul serbat în vreme caldă. Pentru mine e ca un basm, ceva ce am văzut doar în filme.”

Andrei Drăguț Răduleț, organizatorul Târgului de Crăciun din Sibiu: „Este un eveniment care credem că trebuie să rămână tradițional și asta este ideea. Copiii vor face la atelierul lui Moș Crăciun tot felul de lucruri ce le iau acasă.”

Ambele orașe își propun să atragă un număr record de vizitatori până pe 4 ianuarie, când târgurile își vor închide porțile.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













