MAE cere companiilor românești să se implice în reconstrucția Ucrainei: ”Participați la licitații și investiții”

MAE cere companiilor românești să se înscrie la licitații și să participe la investițiile care se fac în Ucraina, pentru a se implica astfel în reconstrucția țării vecine distruse de invazia rusă.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, s-a întâlnit marți cu reprezentanţii Confederaţiei Patronale Concordia pentru a discuta priorităţile României în domeniul diplomaţiei economice şi a lansat un apel către companiile româneşti să se implice în procesul de reconstrucţie a Ucrainei.

"Ministrul a subliniat că dialogul cu mediul de afaceri, mai ales acum, nu este doar util, ci absolut necesar. A apreciat implicarea activă a Concordia atât pe plan intern, cât şi internaţional, inclusiv prin participarea la platforme precum Business at OECD (BIAC), unde se promovează interesele antreprenorilor români.

Oana Ţoiu a invitat mediul privat să vină cu propuneri concrete pentru susţinerea companiilor româneşti prin instrumentele diplomaţiei economice: misiuni şi contacte bilaterale, evenimente tematice, analize şi materiale de specialitate.

A salutat propunerile reprezentanţilor Concordia mai ales în ceea ce priveşte reformarea instrumentelor de diplomaţie economică aflate la dispoziţia statului român, îndeosebi privind Agenţia Română pentru Investiţii şi Comerţ Exterior (ARICE)", se arată într-un comunicat de miercuri al MAE.

MAE: Oportunități majore pentru dezvoltarea afacerilor românești

Oana Ţoiu a menţionat şi întrevederile recente cu oficiali de rang înalt din Ucraina, în timpul vizitei bilaterale efectuate în perioada 7-9 august, lansând un apel către companiile româneşti să se implice în procesul de reconstrucţie a ţării vecine.

Ea a încurajat participarea la licitaţii şi investiţii în Ucraina, subliniind oportunităţile majore pentru dezvoltarea afacerilor româneşti.

