Judecătorii Instanței Supreme au găsit-o vinovată definitiv de încercarea de a determina săvârșirea asasinatelor.

Ea a fost acuzată că își dorea să se răzbune pe cei trei români pentru că îi bănuia că ar avea legătură cu moartea fiului ei care s-a sinucis. Inițial, avocata în vârstă de 60 de ani primit trei ani și două luni de închisoare.

Dar fosta iubită a fiului inculpatei, principala țintă, și-a retras plângerea si a primit in schimb 17.500 de euro daune. Avocata care va fi încarcerată în Penitenciarul de femei de la Târgșor nu a putut fi contactată pentru a oferi un punct de vedere.